В трех муниципалитетах Тюменского района реконструировали распределительные сети

Posted Сегодня, 08:55
Published Сегодня, 08:55
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Завершена реконструкция двух воздушных линий 10 кВ в Горьковском и Успенском муниципальных образованиях, а также линии электропередачи 0,4 кВ в Переваловском МО. На участках ЛЭП протяженностью 12,5 километра энергетики установили новые опоры и обновили изоляторы, а устаревший неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный, который обладает повышенной стойкостью к износу.
С 22 по 28 июля энергетики продолжают работы на воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Каменском, Мальковском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском МО. В технических мероприятиях задействованы 98 специалистов и 29 единиц техники. Для безопасности сотрудников при выполнении работ компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» во ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могут получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.