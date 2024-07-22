В трех муниципалитетах Тюменского района реконструировали распределительные сети

С 22 по 28 июля энергетики продолжают работы на воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Каменском, Мальковском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском МО. В технических мероприятиях задействованы 98 специалистов и 29 единиц техники. Для безопасности сотрудников при выполнении работ компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» во ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могут получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.