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В трех муниципалитетах Тюменского района реконструировали распределительные сети

В трех муниципалитетах Тюменского района реконструировали распределительные сети

22 июля 2024, 08:55
Фото: «Россети Тюмень»
Специалисты компании «Россети Тюмень» реконструировали 12,5 тыс. метров линий электропередачи в 3 муниципальных образованиях Тюменского района. Модернизация энергообъектов повысила надежность электроснабжения жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в самом густонаселенном районе области.

Завершена реконструкция двух воздушных линий 10 кВ в Горьковском и Успенском муниципальных образованиях, а также линии электропередачи 0,4 кВ в Переваловском МО. На участках ЛЭП протяженностью 12,5 километра энергетики установили новые опоры и обновили изоляторы, а устаревший неизолированный провод заменили на современный самонесущий изолированный, который обладает повышенной стойкостью к износу.

С 22 по 28 июля энергетики продолжают работы на воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Каменском, Мальковском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском МО. В технических мероприятиях задействованы 98 специалистов и 29 единиц техники. Для безопасности сотрудников при выполнении работ компания вводит режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» во ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могут получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Реконструкция#Безопасность#Техника#Электроснабжение#Тюменский район#Инфраструктура#Модернизация#Россети Тюмень
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