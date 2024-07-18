Сбер профинансирует строительство нового дома в жилом квартале «Машаров»

Сбербанк профинансирует строительство нового дома в жилом квартале «Машаров». Кредитная линия в размере 2,2 млрд рублей была одобрена банком холдингу «Сибинтел» сроком на три года. Срок сдачи многоэтажки запланирован на 1 квартал 2027 года.

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