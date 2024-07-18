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Сбер профинансирует строительство нового дома в жилом квартале «Машаров»

Сбер профинансирует строительство нового дома в жилом квартале «Машаров»

18 июля 2024, 11:24
Фото: Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 . erid: LjN8KYeef
Сбербанк профинансирует строительство нового дома в жилом квартале «Машаров». Кредитная линия в размере 2,2 млрд рублей была одобрена банком холдингу «Сибинтел» сроком на три года. Срок сдачи многоэтажки запланирован на 1 квартал 2027 года.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Сбербанк и Сибинтел связывают давние партнёрские отношения в различных направлениях совместной работы. В их число входят проектное финансирование, а также использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в работе холдинга. О внедрении передовых технологий мы подписали соответствующее соглашение, реализация которого позволит нам предложить жителям Тюмени и Тюменской области самые инновационные решения как при строительстве многоквартирных жилых комплексов, так и в других сферах деятельности холдинга Сибинтел».
Владимир Шевчик, председатель совета директоров Сибинтел-холдинга:
«Наш авторский квартал „Машаров“ — это уникальный проект, расположенный в самом центре города Тюмени. Его разработало итальянское архитектурное бюро. Концепция предполагает единый архитектурный ансамбль, соединенный пешеходным бульваром, подземным паркингом и многоуровневым благоустройством. Реализация всего проекта рассчитана сроком до 2028 года. В нем будет проживать порядка 2600 семей. Первый дом квартала уже успешно введен в эксплуатацию в начале 2023 года».
#Бизнес#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Россия#Финансирование#Архитектура#Сбербанк#Кредит#Инновации#Жилой квартал
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