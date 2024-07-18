Сбер профинансирует строительство нового дома в жилом квартале «Машаров»

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:
«Сбербанк и Сибинтел связывают давние партнёрские отношения в различных направлениях совместной работы. В их число входят проектное финансирование, а также использование цифровых технологий и искусственного интеллекта в работе холдинга. О внедрении передовых технологий мы подписали соответствующее соглашение, реализация которого позволит нам предложить жителям Тюмени и Тюменской области самые инновационные решения как при строительстве многоквартирных жилых комплексов, так и в других сферах деятельности холдинга Сибинтел».
Владимир Шевчик, председатель совета директоров Сибинтел-холдинга:
«Наш авторский квартал „Машаров“ — это уникальный проект, расположенный в самом центре города Тюмени. Его разработало итальянское архитектурное бюро. Концепция предполагает единый архитектурный ансамбль, соединенный пешеходным бульваром, подземным паркингом и многоуровневым благоустройством. Реализация всего проекта рассчитана сроком до 2028 года. В нем будет проживать порядка 2600 семей. Первый дом квартала уже успешно введен в эксплуатацию в начале 2023 года».