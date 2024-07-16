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В Турцию за 600 рублей?! С «Пятерочкой» это стало реальностью

В Турцию за 600 рублей?! С «Пятерочкой» это стало реальностью

16 июля 2024, 11:58
Фото: «Пятерочка»
Реклама. ООО «Агроторг» . erid: LjN8KMU8K
Торговая сеть «Пятерочка» запустила акцию, лицом которой стал известный турецкий актер Бурак Озчивит. С 16 июля по 12 августа 2024 года при покупке товаров в любом магазине гости смогут принять участие в розыгрыше 5 семейных путешествий в Турцию и других призов.

Улететь на родину пахлавы и рахат лукума, отдохнуть и прогуляться по местам съемок любимых сериалов стало возможно вместе с акцией «Покупайте в „Пятерочке“, отдыхайте в Турции». Возможность выиграть одну из пяти туристических путевок для всей семьи, а также электровелосипед, планшет, смартфон, телевизор и другие ценные призы получит каждый покупатель торговой сети при выполнении двух простых условий:

  • Совершить покупку любых товаров на сумму от 600 рублей в одной из торговых точек,
  • Зарегистрировать полученный чек на сайте 5ka.ru.

Отметим, чем больше чеков накоплено, тем выше шанс стать победителем розыгрыша. Кроме того, при покупке товаров-партнеров можно получить дополнительные подарки.

За каждую покупку от 600 рублей клиент получает скретч-карту с гарантированными подарками двух типов. Так, ритейлер подарит скидку до 50% на продукцию в магазинах и в приложении «Пятерочка» и доступ к сервису «Пакет» с перечнем возможностей «X5 Клуба». Партнеры торговой сети — подписку до одного года на стриминговые сервисы и промокоды на сумму 500 рублей от крупнейших маркетплейсов для выгодного шопинга.

Розыгрыши сертификатов на покупку электроники, спортивного инвентаря и аксессуаров для активного отдыха среди всех зарегистрированных чеков проводятся еженедельно. Пять обладателей главного приза определятся уже по итогам акции. Именно они отправятся на семейный отдых в Турцию.

В этот раз мы решили добавить немного восточного колорита. А отдых в Турции — одно из самых желанных направлений для семей с детьми среди россиян. Мы часто стараемся исполнить желания своих гостей, поэтому этим летом дарим возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты по выгодным ценам, но и почувствовать себя киногероем и увидеть места из популярных турецких сериалов своими глазами, — рассказала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Надежда Сидорова.

Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.

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