В Турцию за 600 рублей?! С «Пятерочкой» это стало реальностью

Posted Сегодня, 11:58
Published Сегодня, 11:58
Modified Сегодня, 12:00
Updated Сегодня, 12:00
Улететь на родину пахлавы и рахат лукума, отдохнуть и прогуляться по местам съемок любимых сериалов стало возможно вместе с акцией «Покупайте в „Пятерочке“, отдыхайте в Турции». Возможность выиграть одну из пяти туристических путевок для всей семьи, а также электровелосипед, планшет, смартфон, телевизор и другие ценные призы получит каждый покупатель торговой сети при выполнении двух простых условий:
Отметим, чем больше чеков накоплено, тем выше шанс стать победителем розыгрыша. Кроме того, при покупке товаров-партнеров можно получить дополнительные подарки.
За каждую покупку от 600 рублей клиент получает скретч-карту с гарантированными подарками двух типов. Так, ритейлер подарит скидку до 50% на продукцию в магазинах и в приложении «Пятерочка» и доступ к сервису «Пакет» с перечнем возможностей «X5 Клуба». Партнеры торговой сети — подписку до одного года на стриминговые сервисы и промокоды на сумму 500 рублей от крупнейших маркетплейсов для выгодного шопинга.
Розыгрыши сертификатов на покупку электроники, спортивного инвентаря и аксессуаров для активного отдыха среди всех зарегистрированных чеков проводятся еженедельно. Пять обладателей главного приза определятся уже по итогам акции. Именно они отправятся на семейный отдых в Турцию.
В этот раз мы решили добавить немного восточного колорита. А отдых в Турции — одно из самых желанных направлений для семей с детьми среди россиян. Мы часто стараемся исполнить желания своих гостей, поэтому этим летом дарим возможность не только приобрести вкусные и свежие продукты по выгодным ценам, но и почувствовать себя киногероем и увидеть места из популярных турецких сериалов своими глазами, — рассказала руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети «Пятерочка» Надежда Сидорова.
Все подробности об акции, условиях участия, порядке проведения розыгрыша и выдачи призов можно узнать на сайте.