Роскомнадзор потребовал у гендиректора Google разблокировать россиян в Youtube

Как рассказали в Роскомнадзоре изданию ТАСС, письмо было направлено, чтобы корпорация соблюдала российское законодательство, касающееся свободного распространения информации. По мнению РКН, блокируя каналы на своем хостинге, корпорация нарушает законы РФ, отдавая приоритет только сторонникам западной мировой повестки, при этом не давая высказаться тем, кто имеет альтернативное мнение.