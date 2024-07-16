Роскомнадзор потребовал у гендиректора Google разблокировать россиян в Youtube

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Как рассказали в Роскомнадзоре изданию ТАСС, письмо было направлено, чтобы корпорация соблюдала российское законодательство, касающееся свободного распространения информации. По мнению РКН, блокируя каналы на своем хостинге, корпорация нарушает законы РФ, отдавая приоритет только сторонникам западной мировой повестки, при этом не давая высказаться тем, кто имеет альтернативное мнение.
Напомним, что заблокированы на Youtube свыше 200 аккаунтов российских медиа, среди них — телеканалы, музыканты и видеоблогеры, поддерживающие Россию.
Ранее сообщалось о том, что Роскомнадзор оштрафует YouTube на 8 млн рублей за вышеупомянутую блокировку российских каналов.