nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:10

Published Сегодня, 11:10

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

Роскомнадзор потребовал у гендиректора Google разблокировать россиян в Youtube

Роскомнадзор потребовал у гендиректора Google разблокировать россиян в Youtube

16 июля 2024, 11:10
Фото: 1MI
Роскомнадзор обратился напрямую к гендиректору корпорации Google с требованием о разблокировке более чем 200 аккаунтов, принадлежащих гражданам РФ, на видеохостинге Youtube. Факт того, что Сундару Пичаи было отправлено письмо от ведомства, подтверждает пресс-служба Роскомнадзора.

Как рассказали в Роскомнадзоре изданию ТАСС, письмо было направлено, чтобы корпорация соблюдала российское законодательство, касающееся свободного распространения информации. По мнению РКН, блокируя каналы на своем хостинге, корпорация нарушает законы РФ, отдавая приоритет только сторонникам западной мировой повестки, при этом не давая высказаться тем, кто имеет альтернативное мнение.

Напомним, что заблокированы на Youtube свыше 200 аккаунтов российских медиа, среди них — телеканалы, музыканты и видеоблогеры, поддерживающие Россию.

Читайте также:
Одну из главных федеральных трасс протянут до Тюмени в 2025 годуЗемлянику в Тюмени теперь будут выращивать при помощи нейросетиРоскомнадзор оштрафует YouTube на 8 млн рублей
#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Цензура#Роскомнадзор#Блокировки
Подпишитесь
Дикий кадровый голод! В чем причина острого дефицита работников в Тюмени?
Сегодня, 06:37
Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени
Сегодня, 03:16
Это ад наяву! Стоит ли тюменцам отменять туры в пылающий Краснодарский край?
Сегодня, 07:58
Уже сладкие? Пора ли покупать арбузы в Тюмени и сколько они стоят?
Сегодня, 09:10
Без шансов! Сколько нужно зарабатывать, чтобы оформить ипотеку под 20% в Тюмени?
Сегодня, 09:11
«Ушел достойный человек»: на СВО погиб водитель-штурмовик из тюменской деревни
Сегодня, 12:21