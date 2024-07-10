nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 08:49

Published Сегодня, 08:49

Modified Сегодня, 08:51

Updated Сегодня, 08:51

В Ембаевском и Московском муниципальных образованиях реконструировали распредсети

В Ембаевском и Московском муниципальных образованиях реконструировали распредсети

10 июля 2024, 08:49
Фото: «Россети Тюмень»
«Россети Тюмень» продолжают модернизировать энергообъекты, обеспечивающие электроснабжение жилого сектора и социальной инфраструктуры в Тюменском районе.

На этой неделе специалисты работают на 3 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Каменском, Новотарманском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях. На прошлой неделе работники компании закончили реконструкцию воздушных ЛЭП в Ембаевском и Московском муниципальных образованиях: на линиях электропередачи в селе Яр и поселке Московский неизолированный провод заменили на самонесущий изолированный с большим сечением. Это повысило пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 до 90%. В Каменском и Новотарманском МО также заменили опоры, провод и линейную арматуру.

К выполнению технических мероприятий привлечены 90 специалистов и 26 единиц техники. Для безопасности энергетиков при работах в электроустановках компания временно ограничивает электроснабжение. График локальных перерывов подачи электроэнергии можно посмотреть в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могут получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.

#Общество#Тюменская область#Реконструкция#Безопасность#Электроснабжение#Энергетика#Россети Тюмень
Подпишитесь
Ужасы промышленного региона. Что происходит с экологией в Тюменской области?
Сегодня, 07:07
Китайские технологии против АвтоВАЗа: какую машину купить тюменцу в 2024 году?
Вчера, 07:23
Прогуляемся по дну! Что ждет тюменскую Туру к 2030 году?
Вчера, 06:19
На строительство скандальной развязки в Тюмени направят 300 миллионов рублей
Сегодня, 03:45
Потенциал пропадает! Тюменцы придумали, как заманить в город туристов
Сегодня, 08:28
Билеты за 10 тысяч: известная певица даст единственный концерт в Тюмени
Сегодня, 02:21