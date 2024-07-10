В Ембаевском и Московском муниципальных образованиях реконструировали распредсети

На этой неделе специалисты работают на 3 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Каменском, Новотарманском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях. На прошлой неделе работники компании закончили реконструкцию воздушных ЛЭП в Ембаевском и Московском муниципальных образованиях: на линиях электропередачи в селе Яр и поселке Московский неизолированный провод заменили на самонесущий изолированный с большим сечением. Это повысило пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 до 90%. В Каменском и Новотарманском МО также заменили опоры, провод и линейную арматуру.