В Ембаевском и Московском муниципальных образованиях реконструировали распредсети

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Published Сегодня, 08:49
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На этой неделе специалисты работают на 3 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Каменском, Новотарманском, Переваловском и Успенском муниципальных образованиях. На прошлой неделе работники компании закончили реконструкцию воздушных ЛЭП в Ембаевском и Московском муниципальных образованиях: на линиях электропередачи в селе Яр и поселке Московский неизолированный провод заменили на самонесущий изолированный с большим сечением. Это повысило пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах от 35 до 90%. В Каменском и Новотарманском МО также заменили опоры, провод и линейную арматуру.
К выполнению технических мероприятий привлечены 90 специалистов и 26 единиц техники. Для безопасности энергетиков при работах в электроустановках компания временно ограничивает электроснабжение. График локальных перерывов подачи электроэнергии можно посмотреть в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могут получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.