УСТЭК запустил конкурс «Надежный партнер» для жилищных организаций Тюмени

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Стать участниками конкурса могут любые организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома, в том числе управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы. Заявки принимаются на электронный адрес АО «УСТЭК» [email protected] с 10 по 25 июля 2024. Скачать форму можно на сайте предприятия в разделе «О компании — Раскрытие информации — Иные сведения 2024».
Обязательными условиями для всех конкурсантов являются:
При наличии технической возможности присутствие исправных и соответствующих установленным требованиям приборов учета в каждом многоквартирном доме, а также своевременная передача показаний приборов учета в АО «УСТЭК» обязательны.
Жилищным организациям, которые успешно пройдут отбор и будут допущены к участию в конкурсе, в период с 25 по 31 июля 2024 будет направлена подробная информация о правилах его проведения. Далее, до 31 октября 2024, необходимо будет выполнить все критерии конкурса. Итоги будут подведены до 22 ноября 2024 года. Оценочная комиссия определит трех победителей, каждый из которых получит сертификат на 50 000 руб.
Результаты конкурса будут размещены в официальной группе АО «УСТЭК» ВКонтакте и на сайте АО «УСТЭК». С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.