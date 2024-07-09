УСТЭК запустил конкурс «Надежный партнер» для жилищных организаций Тюмени

Жилищным организациям, которые успешно пройдут отбор и будут допущены к участию в конкурсе, в период с 25 по 31 июля 2024 будет направлена подробная информация о правилах его проведения. Далее, до 31 октября 2024, необходимо будет выполнить все критерии конкурса. Итоги будут подведены до 22 ноября 2024 года. Оценочная комиссия определит трех победителей, каждый из которых получит сертификат на 50 000 руб.