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УСТЭК запустил конкурс «Надежный партнер» для жилищных организаций Тюмени

УСТЭК запустил конкурс «Надежный партнер» для жилищных организаций Тюмени

9 июля 2024, 10:29
Фото: УСТЭК
С июля по ноябрь 2024 года жилищные организации Тюмени смогут принять участие в конкурсе «Надежный партнер» от «Урало-Сибирской Теплоэнергетической компании» (УСТЭК).
Сюжет
Конкурс

Стать участниками конкурса могут любые организации, обслуживающие многоквартирные жилые дома, в том числе управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные потребительские кооперативы. Заявки принимаются на электронный адрес АО «УСТЭК» [email protected] с 10 по 25 июля 2024. Скачать форму можно на сайте предприятия в разделе «О компании — Раскрытие информации — Иные сведения 2024».

Обязательными условиями для всех конкурсантов являются:

  • Наличие действующего договора с АО «УСТЭК»,
  • Своевременная и полная оплата поставленных АО «УСТЭК» коммунальных ресурсов в период с 01 августа 2024 по 31 октября 2024,
  • Отсутствие задолженности по оплате коммунальных ресурсов на 01 ноября 2024 (без учета начислений за октябрь 2024 года).

При наличии технической возможности присутствие исправных и соответствующих установленным требованиям приборов учета в каждом многоквартирном доме, а также своевременная передача показаний приборов учета в АО «УСТЭК» обязательны.

Жилищным организациям, которые успешно пройдут отбор и будут допущены к участию в конкурсе, в период с 25 по 31 июля 2024 будет направлена подробная информация о правилах его проведения. Далее, до 31 октября 2024, необходимо будет выполнить все критерии конкурса. Итоги будут подведены до 22 ноября 2024 года. Оценочная комиссия определит трех победителей, каждый из которых получит сертификат на 50 000 руб.

Результаты конкурса будут размещены в официальной группе АО «УСТЭК» ВКонтакте и на сайте АО «УСТЭК». С подробностями акции можно ознакомиться по ссылке.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#УСТЭК#Управляющие компании#Приборы учета#Сертификат
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