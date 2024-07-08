Обновления Яндекс 360 для бизнеса: какие опции добавились в продукт

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В сервисе появились статусы, которые можно поставить в профиле. Доступно четыре варианта: «В сети», «Нет на месте», «Отвечу позже» и «Не беспокоить». Статус покажет коллегам, когда сотрудник на связи и может быстро ответить, а когда нет. Например, отметка «Не беспокоить» ставится на время важного совещания, а «Нет на месте» — если вышли на обед. Статусы можно установить и на определенное время. Функция будет полезна, если сотрудник часто устанавливает статус вручную и забывает сменить его.
В Мессенджере теперь доступна запись встреч в веб-версии и программе для ПК: ее можно сделать во время звонков — как групповых, так и личных. Удобно, когда нужно в моменте записать обсуждение, сохранить детали и потом поделиться ими с командой.
Возможность добавить третьего собеседника ко встрече 1:1 — еще одно нововведение в Мессенджере. После этого звонок станет групповым, и к нему смогут присоединиться другие участники. При расширении звонка создается отдельный чат: если не менять его настройки и ничего не писать в нем, то он автоматически удалится через сутки. Функция уже доступна в веб-версии, десктоп-приложении и на Android. Обновление на iOS появится позже.
Яндекс Коннектор — это специальный плагин для Outlook. Он позволяет синхронизировать календарь, задачи и контакты с сервисами Яндекс 360 по протоколам CalDAV и CardDAV. Теперь через плагин Outlook для ПО на Windows есть возможность планировать встречи в Телемосте. Теперь можно создавать видеоконференции в едином рабочем окне, не открывая дополнительно браузер или приложение.