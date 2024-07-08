Обновления Яндекс 360 для бизнеса: какие опции добавились в продукт

В сервисе появились статусы, которые можно поставить в профиле. Доступно четыре варианта: «В сети», «Нет на месте», «Отвечу позже» и «Не беспокоить». Статус покажет коллегам, когда сотрудник на связи и может быстро ответить, а когда нет. Например, отметка «Не беспокоить» ставится на время важного совещания, а «Нет на месте» — если вышли на обед. Статусы можно установить и на определенное время. Функция будет полезна, если сотрудник часто устанавливает статус вручную и забывает сменить его.