Лягушки в унитазе обескуражили посетителей кемеровского ТРЦ

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
В Telegram был опубликован видеоролик, снятый в туалете кемеровского ТРЦ «Лето-Сити». Один из посетителей заметил, что в унитазе плавают маленькие лягушки, пишет VSE42.RU. Сначала очевидец решил, что земноводные игрушечные, однако после заметил, как они шевелят конечностями.
Автор видео и пользователи в комментариях под публикацией не понимают, как лягушки могли оказаться в уборной. Многие кемеровчане просят неравнодушных выловить земноводных и выпустить на природу.