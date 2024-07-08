Лягушки в унитазе обескуражили посетителей кемеровского ТРЦ

В Telegram был опубликован видеоролик, снятый в туалете кемеровского ТРЦ «Лето-Сити». Один из посетителей заметил, что в унитазе плавают маленькие лягушки, пишет VSE42.RU. Сначала очевидец решил, что земноводные игрушечные, однако после заметил, как они шевелят конечностями.