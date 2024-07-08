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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:19

Updated Сегодня, 14:19

Лягушки в унитазе обескуражили посетителей кемеровского ТРЦ

8 июля 2024, 14:16
В ТРЦ «Лето-Сити» кемеровчане заметили унитаз, в котором плавают лягушки. Как земноводные проникли в уборную, очевидец не знает.

В Telegram был опубликован видеоролик, снятый в туалете кемеровского ТРЦ «Лето-Сити». Один из посетителей заметил, что в унитазе плавают маленькие лягушки, пишет VSE42.RU. Сначала очевидец решил, что земноводные игрушечные, однако после заметил, как они шевелят конечностями.

Автор видео и пользователи в комментариях под публикацией не понимают, как лягушки могли оказаться в уборной. Многие кемеровчане просят неравнодушных выловить земноводных и выпустить на природу.

#Видео
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