В Тюменской области начался второй этап комплексной реконструкции распредсетей

В июле в Андреевском, Ембаевском, Каменском, Московском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском муниципальных образованиях будут реконструированы 4 ЛЭП классом напряжения 10 кВ, которые являются элементами «опорной» сети. Так, на участках ЛЭП общей протяженностью 27 км специалисты «Россети Тюмень» заменят устаревший неизолированный провод на современный СИП с повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Для выполнения работ энергетики задействуют 11 бригад в составе 62 человек ремонтного и оперативного персонала и 44 единицы техники.