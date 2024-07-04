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В Тюменской области начался второй этап комплексной реконструкции распредсетей

В Тюменской области начался второй этап комплексной реконструкции распредсетей

4 июля 2024, 10:43
Фото: «Россети Тюмень»
В Тюменском районе Тюменской области стартовал второй этап модернизации энергообъектов, обеспечивающих электроснабжение жилого сектора и социальных объектов.

В июле в Андреевском, Ембаевском, Каменском, Московском, Новотарманском, Переваловском и Чикчинском муниципальных образованиях будут реконструированы 4 ЛЭП классом напряжения 10 кВ, которые являются элементами «опорной» сети. Так, на участках ЛЭП общей протяженностью 27 км специалисты «Россети Тюмень» заменят устаревший неизолированный провод на современный СИП с повышенной износостойкостью и устойчивостью к неблагоприятным погодным условиям. Для выполнения работ энергетики задействуют 11 бригад в составе 62 человек ремонтного и оперативного персонала и 44 единицы техники.

Как отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семен Тегенцев, повышенные требования к скорости модернизации электросетевого комплекса обусловлены постоянным ростом энергопотребления. Особенно остро это ощущается в густонаселенной тюменской агломерации, для которой наиболее актуален вопрос системного повышения надежности электроснабжения жителей.

Департамент ЖКХ и территориальные сетевые организации в конце 2023 года сформировали план первоочередных технических мероприятий, утвержденный Губернатором Тюменской области Александром Викторовичем Моором. Мы осуществляем регулярный мониторинг выполнения зафиксированных задач. Уже в этом году «Россети Тюмень» выполнят беспрецедентный в истории региона объем работ по увеличению трансформаторной мощности и пропускной способности ЛЭП. К началу отопительного сезона энергетики намерены обновить более 100 трансформаторных подстанций и смонтировать 105 км современного провода СИП, — рассказал Семен Тегенцев.

Напомним, для обеспечения безопасности работников при проведении технических мероприятий в электроустановках будут вводиться режимы временного ограничения электроснабжения. График локальных ограничений заблаговременно направляется гарантирующему поставщику электроэнергии и в администрации муниципалитетов, а также размещается в официальном аккаунте «Россети Тюмень» в социальной сети ВКонтакте.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Электроснабжение#Электроэнергия#Энергетика#Модернизация#Россети Тюмень
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