Тюменская область вошла в число лидеров по внесению информации в систему учета ТКО

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
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В список лидеров попали и другие регионы, обеспечившие полноту и своевременность передачи данных. Среди них: Сахалинская, Калининградская, Новосибирская и Оренбургская области, Чувашская Республика и Республика Татарстан.
Система позволяет сделать отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами прозрачной и является еще одним шагом для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране, — отмечал ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Все субъекты Российской Федерации обязаны оперативно предоставлять во ФГИС УТКО информацию об источниках образования и местах накопления ТКО, а также об объектах их обработки, утилизации, размещения и нормативах накопления. С момента запуска ФГИС УТКО (с 1 декабря 2023 года) в ней зарегистрировано почти 10 тысяч пользователей.
Система развивается в том числе по предложениям пользователей — создаются аналитические модули и функции, позволяющие оперативно реагировать на отклонения фактических показателей от проектных, корректно прогнозировать показатели, — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.
Отметим, согласно информации РЭО, в передаче данных участвуют все территориальные образования в составе РФ. Однако особое внимание заслуживают те субъекты, которые не только вносят собственные данные, но и способствуют максимальному размещению информации от региональных операторов, транспортировщиков и муниципалитетов.