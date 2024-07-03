nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 07:36

Published Сегодня, 07:36

Modified Сегодня, 07:38

Updated Сегодня, 07:38

Тюменская область вошла в число лидеров по внесению информации в систему учета ТКО

Тюменская область вошла в число лидеров по внесению информации в систему учета ТКО

3 июля 2024, 07:36
Фото: ТЭО
Российский экологический оператор отметил Тюменскую область среди регионов, наиболее активно вносящих информацию в Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО).

В список лидеров попали и другие регионы, обеспечившие полноту и своевременность передачи данных. Среди них: Сахалинская, Калининградская, Новосибирская и Оренбургская области, Чувашская Республика и Республика Татарстан.

Система позволяет сделать отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами прозрачной и является еще одним шагом для построения экономики замкнутого цикла в нашей стране, — отмечал ранее генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Все субъекты Российской Федерации обязаны оперативно предоставлять во ФГИС УТКО информацию об источниках образования и местах накопления ТКО, а также об объектах их обработки, утилизации, размещения и нормативах накопления. С момента запуска ФГИС УТКО (с 1 декабря 2023 года) в ней зарегистрировано почти 10 тысяч пользователей.

Система развивается в том числе по предложениям пользователей — создаются аналитические модули и функции, позволяющие оперативно реагировать на отклонения фактических показателей от проектных, корректно прогнозировать показатели, — отметил заместитель генерального директора РЭО по цифровизации Алексей Буров.

Отметим, согласно информации РЭО, в передаче данных участвуют все территориальные образования в составе РФ. Однако особое внимание заслуживают те субъекты, которые не только вносят собственные данные, но и способствуют максимальному размещению информации от региональных операторов, транспортировщиков и муниципалитетов.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Россия#Отходы#Вывоз ТКО#ТЭО
Подпишитесь
Тюмень межнациональная: ночная перестрелка как апофеоз дружбы народов
Сегодня, 06:46
«Ни слова про замену труб»: жители поселка в Тюменском районе боятся отключения воды
Сегодня, 05:42
Крах рынка! На новостройки в Тюмени снова действует ипотека под 20%
Сегодня, 09:22
Большой брат видит. Тюменская область вошла в топ-10 в РФ по числу камер на дорогах
Сегодня, 08:19
Средний тариф за содержание новостроек Тюмени выше 50 рублей. Где можно сэкономить?
Сегодня, 05:11
Üdvözöljük Magyarországon. Тюменцам вновь стали доступны венгерские «золотые визы»
Сегодня, 07:02