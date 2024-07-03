Тюменская область вошла в число лидеров по внесению информации в систему учета ТКО

Все субъекты Российской Федерации обязаны оперативно предоставлять во ФГИС УТКО информацию об источниках образования и местах накопления ТКО, а также об объектах их обработки, утилизации, размещения и нормативах накопления. С момента запуска ФГИС УТКО (с 1 декабря 2023 года) в ней зарегистрировано почти 10 тысяч пользователей.