Подаренная Владимиру Путину важенка из ЯНАО отправилась в резиденцию Деда Мороза

Важенку вместе с сыном доставили на вертолете из тундры в Тарко-Сале, где их загрузили в специально оборудованный фургон. В нем животные преодолеют три тысячи километров, конечная точка маршрута — резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, для оленей запасли достаточное количество ягеля, в пути их сопровождают ветеринары.