Подаренная Владимиру Путину важенка из ЯНАО отправилась в резиденцию Деда Мороза

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Белоснежная олениха из Пуровского района, которую Владимиру Путину подарила ямальская многодетная семья, отправилась в путь. Поскольку недавно она родила олененка, супруги Пяк решили не разлучать новорожденного с матерью.
Важенку вместе с сыном доставили на вертолете из тундры в Тарко-Сале, где их загрузили в специально оборудованный фургон. В нем животные преодолеют три тысячи километров, конечная точка маршрута — резиденция Деда Мороза в Великом Устюге. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, для оленей запасли достаточное количество ягеля, в пути их сопровождают ветеринары.
Ранее губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал, что Енкся и Зоя — оленеводы в пятом поколении. В семье восемь детей и десять внуков.
Напомним, в апреле оленеводы Енкся и Зоя Пяк из ЯНАО отметили 50-летие совместной жизни. Тогда президент России по телефону поздравил пару с золотой свадьбой. В ответ глава семьи Енкся выбрал для Владимира Путина из своего стада красивую редкую важенку белоснежного окраса. Молоденькая олениха оказалась беременной. Владимир Путин принял решение, что важенка с потомством отправится в резиденцию Деда Мороза, где животным обеспечат полноценный уход.