Экодом поздравит тюменцев с Днем молодежи на набережной Туры

Примечательно, что каждый желающий сможет украсить свои сообщения в Телеграме бесплатным набором эмодзи с тюменским экокотом КоТЭО. В стикерпак уже добавлено 14 разнообразных изображений, и он будет пополняться дальше. Получить его можно, перейдя по ссылке https://t.me/addstickers/ecoteo.