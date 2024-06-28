Экодом поздравит тюменцев с Днем молодежи на набережной Туры

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Яркий фирменный фургон экодома впервые дебютирует перед жителями и гостями города именно в День молодежи. Уже после праздника он станет неотъемлемой частью повседневной жизни Тюменской области, перевозя вторичные ресурсы, собранные в экодомах.
Символично, что именно в День молодежи на дорогах впервые появится экомобиль с КоТЭО — корпоративным персонажем, который уже хорошо знаком нашим подписчикам в соцсетях и постоянным посетителям экодомов. Любимец детей и взрослых КоТЭО и заметный фургон помогут расширить наши образовательные проекты и сделают экологические мультицентры еще мобильнее, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Примечательно, что каждый желающий сможет украсить свои сообщения в Телеграме бесплатным набором эмодзи с тюменским экокотом КоТЭО. В стикерпак уже добавлено 14 разнообразных изображений, и он будет пополняться дальше. Получить его можно, перейдя по ссылке https://t.me/addstickers/ecoteo.
Компания «ТЭО» поздравляет молодежь с праздником и желает воплощения самых смелых мечтаний, вдохновения и стремления к экологичности во всех начинаниях. А стильный стикерпак с КоТЭО добавит веселости и легкости в общение.