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Updated Сегодня, 07:33

«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в Тюменском районе

«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в Тюменском районе

27 июня 2024, 07:31
Фото: «Росводоканал Тюмень»
На этой неделе «Росводоканал Тюмень» проводит плановый монтаж новой запорной арматуры трубопроводов в селе Яр и деревне Большие Акияры. Прежнюю систему, состоящую из затворов, заменят на шесть новых отсекающих задвижек с обрезиненным клином.

Вода жителям поступает через систему подземных трубопроводов. Для обеспечения надежности сеть монтируется в кольцевом исполнении — когда один участок сети выходит из строя, ресурс поступает потребителям по другим коммуникациям.

Система новых задвижек позволит при возникновении аварийных ситуаций минимизировать район отключения и за счет этого предоставить более надежное водоснабжение жителям населенного пункта, — пояснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.

Такие работы не требуют раскопок, благоустройство поселений не пострадает. За лето в Тюменском районе планируется заменить более 200 задвижек. Новая запорная арматура имеет большой срок службы и высокую надежность за счет использования современных и качественных материалов.

#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Аварии#Водоснабжение#Росводоканал#Трубопроводы#Монтаж
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