«Росводоканал Тюмень» повышает надежность системы водоснабжения в Тюменском районе

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Вода жителям поступает через систему подземных трубопроводов. Для обеспечения надежности сеть монтируется в кольцевом исполнении — когда один участок сети выходит из строя, ресурс поступает потребителям по другим коммуникациям.
Система новых задвижек позволит при возникновении аварийных ситуаций минимизировать район отключения и за счет этого предоставить более надежное водоснабжение жителям населенного пункта, — пояснил директор по производству «Росводоканал Тюмень» Дмитрий Бычков.
Такие работы не требуют раскопок, благоустройство поселений не пострадает. За лето в Тюменском районе планируется заменить более 200 задвижек. Новая запорная арматура имеет большой срок службы и высокую надежность за счет использования современных и качественных материалов.