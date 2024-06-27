Axenix оптимизировал работу над In. Plan с помощью Яндекс Трекера

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
В связи со значительным ростом команды In.Plan возникла необходимость в едином инструменте для упорядочивания процессов, стандартизации разработки и легкого масштабирования. После тщательного анализа предложений на рынке, специалисты компании выбрали Яндекс Трекер. Одним из критериев стал успешный опыт внедрения других облачных решений от Яндекса.
В Яндекс Трекере отражен весь производственный цикл. Так, специалисты команды In.Plan создают задачи, устанавливают взаимосвязи между ними, отслеживают выполнение по статусам и фиксируют рабочее время. Такой подход позволяет анализировать расход ресурсов на задачи и планировать выполнение масштабных проектов.
Для повышения прозрачности и структурированности бизнес-процессов, команда In.Plan разработала релизную политику. Документацию разместили в сервисе Яндекс Вики, который также входит в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса и интегрирован с Трекером, что позволило внедрить сквозные сценарии. Благодаря использованию стандартов и единому пространству работы, повысилась скорость, качество и эффективность разработки продукта.
Сервис Яндекс Трекер и встроенные в него инструменты помогли нам сделать работу IT-команды понятной для всех участников, более управляемой и измеримой. Теперь стейкхолдеры могут в реальном времени отслеживать динамику результатов разработки продукта, — прокомментировал нововведения технический директор In.Plan Сергей Мозжеров.