Axenix оптимизировал работу над In. Plan с помощью Яндекс Трекера

Для повышения прозрачности и структурированности бизнес-процессов, команда In.Plan разработала релизную политику. Документацию разместили в сервисе Яндекс Вики, который также входит в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса и интегрирован с Трекером, что позволило внедрить сквозные сценарии. Благодаря использованию стандартов и единому пространству работы, повысилась скорость, качество и эффективность разработки продукта.