nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

Axenix оптимизировал работу над In. Plan с помощью Яндекс Трекера

27 июня 2024, 06:21
Реклама. ООО «ЯНДЕКС» . erid: LjN8KQbhY
Для эффективной командной работы и разработки одного из ключевых продуктов компании — In.Plan — консалтинговая технологическая компания Axenix использует Яндекс Трекер, который входит в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса.

В связи со значительным ростом команды In.Plan возникла необходимость в едином инструменте для упорядочивания процессов, стандартизации разработки и легкого масштабирования. После тщательного анализа предложений на рынке, специалисты компании выбрали Яндекс Трекер. Одним из критериев стал успешный опыт внедрения других облачных решений от Яндекса.

В Яндекс Трекере отражен весь производственный цикл. Так, специалисты команды In.Plan создают задачи, устанавливают взаимосвязи между ними, отслеживают выполнение по статусам и фиксируют рабочее время. Такой подход позволяет анализировать расход ресурсов на задачи и планировать выполнение масштабных проектов.

Для повышения прозрачности и структурированности бизнес-процессов, команда In.Plan разработала релизную политику. Документацию разместили в сервисе Яндекс Вики, который также входит в цифровую среду Яндекс 360 для бизнеса и интегрирован с Трекером, что позволило внедрить сквозные сценарии. Благодаря использованию стандартов и единому пространству работы, повысилась скорость, качество и эффективность разработки продукта.

Сервис Яндекс Трекер и встроенные в него инструменты помогли нам сделать работу IT-команды понятной для всех участников, более управляемой и измеримой. Теперь стейкхолдеры могут в реальном времени отслеживать динамику результатов разработки продукта, — прокомментировал нововведения технический директор In.Plan Сергей Мозжеров.
#Анастасия Имамахметова#Технологии#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Компании#Яндекс#Разработки
Подпишитесь
Похорошеет Тюмень при Афанасьеве? Похорошеет Афанасьев в Тюмени? Портрет нового мэра
Сегодня, 06:16
ТОП-10 проблем Тюмени, которые предстоит решать новому главе Максиму Афанасьеву
Сегодня, 07:21
Два новых ресторана откроют в Тюмени
Сегодня, 05:02
Регион вымирает? В Тюменской области стали чаще разводиться и не рожать детей
Сегодня, 08:26
График выплат пенсий и пособий в Тюменской области в июле 2024 года
Сегодня, 08:29
Семья искала его с января: с погибшим на СВО добровольцем простились в тюменском селе
Вчера, 10:17