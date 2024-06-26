Глава города отметил сотрудников тюменского водоканала, потушивших автомобили

Бригада Максима Левашова, Эдуарда Лобовского и Игоря Визнера ехала на промывку канализационной сети, когда увидела столб дыма. Это не первый автомобиль, который потушила бригада. Отработанными движениями размотали шланги и залили горящий двигатель, не позволив огню перейти к топливному баку.