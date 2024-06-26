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Глава города отметил сотрудников тюменского водоканала, потушивших автомобили

Глава города отметил сотрудников тюменского водоканала, потушивших автомобили

26 июня 2024, 05:28
В администрации города наградили четверых сотрудников «Росводоканал Тюмень», оказавших помощь при тушении загоревшихся автомобилей. Глава города выразил признательность слесарям аварийно-восстановительных работ Максиму Левашову, Эдуарду Лобовскому и водителям Игорю Визнеру и Максиму Колесникову.
Человеку комфортно только тогда, когда он чувствует себя в безопасности. В нашем городе есть люди, которые не проходят мимо чужой беды и помогают тем, кому нужна помощь. Помогать ближнему в традициях российского народа. Я с гордостью говорю, что наши горожане всегда готовы протянуть руку помощи, — сказал временно исполняющий обязанности главы города Тюмени Петр Вагин.

Бригада Максима Левашова, Эдуарда Лобовского и Игоря Визнера ехала на промывку канализационной сети, когда увидела столб дыма. Это не первый автомобиль, который потушила бригада. Отработанными движениями размотали шланги и залили горящий двигатель, не позволив огню перейти к топливному баку.

Когда приехали пожарные, огонь уже потушили. Сообщили, что отключили аккумулятор, и уехали на заявку, ведь нас ждали люди, — отметил слесарь аварийно-восстановительных работ «Росводоканал Тюмень» Эдуард Лобовский.

О поступке сотрудников предприятия стало известно из социальных сетей. Сами они не считают, что совершили подвиг.

В этом составе уже четыре машины потушили. Мы дежурная бригада. Колесим по городу, многое видим. И пьяных поднимали, чтобы не замерзли, и скорую вызывали, если понимали, что человек плохо себя чувствует. Помогать — это нормально, — пояснил водитель Игорь Визнер.

Максим Колесников ехал на базу, когда в районе улицы Воронинские горки заметил дым. На трассе полыхал автобус, в котором ехали дети. Всех пассажиров эвакуировали, инспекторы ДПС перекрыли дорогу.

Огонь подходил к бензобакам. Я быстро размотал шланги и подал воду. «Пику», откуда подается вода под давлением, подхватили сотрудники полиции, — рассказал водитель «Росводоканал Тюмень» Максим Колесников.
Наши сотрудники каждый день совершают трудовой подвиг, спускаясь в колодцы и приемные отделения канализационных насосных станций, выполняя ремонт сетей без отключения воды. Забота о людях — это каждодневная работа. Мы благодарны нашим коллегам за профессионализм и высокую гражданскую ответственность, — сообщила генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
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