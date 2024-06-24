В Тюменском районе за неделю в 1,5 раза выросла протяженность реконструированных ЛЭП

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Комплексную модернизацию энергообъектов ведут специалисты «Россети Тюмень», чтобы повысить надежность электроснабжения жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в самом густонаселенном районе региона.
С начала месяца энергетики заменили более 14 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах. На этой неделе специалисты продолжают работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском МО.
В технических мероприятиях задействовано 79 сотрудников компании и 26 единиц техники. Для безопасности персонала при выполнении работ в электроустановках вводятся режимы временного ограничения электроснабжения. Актуальный график можно посмотреть в официальном аккаунте «Россети Тюмень» во ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могут получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.