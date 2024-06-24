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Published Сегодня, 11:56

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

В Тюменском районе за неделю в 1,5 раза выросла протяженность реконструированных ЛЭП

В Тюменском районе за неделю в 1,5 раза выросла протяженность реконструированных ЛЭП

24 июня 2024, 11:56
Фото: «Россети Тюмень»
За прошедшую неделю протяженность реконструированных линий электропередачи в 6 муниципальных образованиях Тюменского района увеличилась в 1,5 раза и достигла 14 километров.

Комплексную модернизацию энергообъектов ведут специалисты «Россети Тюмень», чтобы повысить надежность электроснабжения жилого сектора и социально значимой инфраструктуры в самом густонаселенном районе региона.

С начала месяца энергетики заменили более 14 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах. На этой неделе специалисты продолжают работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском МО.

В технических мероприятиях задействовано 79 сотрудников компании и 26 единиц техники. Для безопасности персонала при выполнении работ в электроустановках вводятся режимы временного ограничения электроснабжения. Актуальный график можно посмотреть в официальном аккаунте «Россети Тюмень» во ВКонтакте. Дополнительную консультацию жители могут получить по номеру Единого контактного центра 8-800-220-0-220.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Реконструкция#Электроснабжение#Модернизация#Россети Тюмень
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