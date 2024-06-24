В Тюменском районе за неделю в 1,5 раза выросла протяженность реконструированных ЛЭП

С начала месяца энергетики заменили более 14 километров неизолированного провода на самонесущий изолированный (СИП) с увеличенным сечением. Это позволит повысить пропускную способность и максимальную токовую нагрузку на энергообъектах. На этой неделе специалисты продолжают работы на 4 воздушных линиях классом напряжения 10 кВ в Горьковском, Чикчинском, Переваловском и Успенском МО.