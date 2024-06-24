СУЭНКО обновила электрические сети в СНТ «Березка-3» и «Ямбург»

Все работы предприятия синхронизированы с региональным планом Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденным губернатором Тюменской области Александром Моором в декабре 2023 года. Так, в мае текущего года в СНТ «Березка-3» энергетики перенесли существующую трансформаторную подстанцию в центр электрических нагрузок садоводческого общества. После монтажа дополнительных опор рабочие занимались прокладкой инженерных сетей: заменили 428 м существующих неизолированных проводов воздушных линий 0,4 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП) большого сечения и построили новые кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 333 м.