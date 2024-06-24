СУЭНКО обновила электрические сети в СНТ «Березка-3» и «Ямбург»

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Все работы предприятия синхронизированы с региональным планом Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения, утвержденным губернатором Тюменской области Александром Моором в декабре 2023 года. Так, в мае текущего года в СНТ «Березка-3» энергетики перенесли существующую трансформаторную подстанцию в центр электрических нагрузок садоводческого общества. После монтажа дополнительных опор рабочие занимались прокладкой инженерных сетей: заменили 428 м существующих неизолированных проводов воздушных линий 0,4 кВ на самонесущие изолированные провода (СИП) большого сечения и построили новые кабельные линии напряжением 10 кВ и 0,4 кВ общей протяженностью 333 м.
Кроме того, в СНТ «Ямбург» были заменены 22 опоры и 1,3 км провода воздушных линий 0,4 кВ на СИП большого сечения. На обоих участках также проводилась балансировка электрических нагрузок на существующих участках воздушных линий 0,4 кВ. Всего на объектах работали 6 бригад и 9 единиц спецтехники.
У нас уже выполнены работы в 9 СНТ, в числе которых Текстильщик, Тура, Пчелка, Березка-3, Ямбург, Сосенка и Юбилей. По остальным объектам выполняются инженерные изыскания и разработка проектной документации, землеустроительные работы. Надежность сетей в тюменских садоводствах — одна из приоритетных задач СУЭНКО в регионе, — рассказал главный инженер АО «СУЭНКО» Юрий Тышук.
Отметим, вся информация о подключении, повышении надежности и качества электроснабжения на сетях СНТ размещена на suenco.ru в разделе «Садоводческие общества». Получить консультацию по передаче сетей на баланс АО «СУЭНКО» можно по телефону 8-800-700-86-72.