nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:36

Published Сегодня, 09:36

Modified Сегодня, 09:38

Updated Сегодня, 09:38

Тюменца осудили за интимную связь с подростком

Тюменца осудили за интимную связь с подростком

18 июня 2024, 09:36
Фото: 1MI
Жителю Заводоуковска вынесли приговор за интимную связь с 14-летней девочкой. Об этом сообщает пресс-служба судов Тюменской области.
Сюжет
Дети

Как стало известно из материалов дела, обвиняемый 20-летний парень, как минимум два раза вступал в половую связь с подростком. При этом, считал, что девочке уже есть 16 лет.

В сообщении суда отмечается, что обвиняемый признал вину и способствовал раскрытию преступления. Это стало смягчающими обстоятельствами. Кроме того, половой акт происходил по взаимному согласию, и какого-либо насилия не было.

Суд приговорил парня к 80 часам исправительных работ. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее «Наш город» сообщал, что глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что необходимо запретить игру Hamster Kombat. В других странах СНГ ее уже запрещают, а психологи говорят, что «хомяк» может вызывать нервные срывы.

#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Дети#Новости тюмени#Детство#Тюменский суд
Подпишитесь
«Рожай от русских». Тюмень взорвал межнациональный скандал в стиле 2010-х
Сегодня, 07:34
Выбросы Казахстана? Состояние Туры в Тюмени может привести к экологической катастрофе
Вчера, 07:31
Названия улиц в Тюмени заменили на экстремистские высказывания
Сегодня, 05:11
Из-за жары таксисты в Тюмени установили повышенные тарифы на поездки
Сегодня, 02:14
Запретить или адаптироваться? Тюменцы выступают против электросамокатов в городе
Сегодня, 08:56
«Выколоть глаз за такое»: феминистка заступилась за тюменок в коротких шортах и топах
Вчера, 10:23