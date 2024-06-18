Тюменца осудили за интимную связь с подростком

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Как стало известно из материалов дела, обвиняемый 20-летний парень, как минимум два раза вступал в половую связь с подростком. При этом, считал, что девочке уже есть 16 лет.
В сообщении суда отмечается, что обвиняемый признал вину и способствовал раскрытию преступления. Это стало смягчающими обстоятельствами. Кроме того, половой акт происходил по взаимному согласию, и какого-либо насилия не было.
Суд приговорил парня к 80 часам исправительных работ. Приговор уже вступил в законную силу.
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