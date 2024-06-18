Сотрудники водоканала помогли потушить два автомобиля в Тюмени

Пока слесаря Эдуард Лобовский и Максим Левашов с каналопромывочной машины заливали пламя, водитель Игорь Визнер сумел открыть двери пострадавшего автомобиля. Опыт пожаротушения для этой бригады не первый. Пару лет назад тем же составом оперативно провели спасательную операцию в районе улицы Широтной.