Сотрудники водоканала помогли потушить два автомобиля в Тюмени

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Около «Сквера железнодорожников» загорелась Mazda CX-7. Аварийная бригада двигалась по маршруту, заметила дым и людей, пытающихся потушить иномарку. К тому времени очевидцы, пришедшие на помощь, израсходовали около десятка огнетушителей, но огонь не сдавал позиций.
Оценив обстановку, решили, что без нашей помощи не справиться, поэтому развернули машину, размотали шланги и залили пылающий двигатель. Нужно было действовать быстро, ведь огонь в любой момент мог перекинуться на бензобак. Тогда могли бы пострадать другие люди и автомобили, — рассказал слесарь цеха эксплуатации сетей водоотведения Максим Левашов.
Пока слесаря Эдуард Лобовский и Максим Левашов с каналопромывочной машины заливали пламя, водитель Игорь Визнер сумел открыть двери пострадавшего автомобиля. Опыт пожаротушения для этой бригады не первый. Пару лет назад тем же составом оперативно провели спасательную операцию в районе улицы Широтной.
Я очень благодарен ребятам из водоканала за неравнодушие. Они вовремя подоспели и организованно потушили пожар до приезда МЧС. Действовали слаженно, словно, это их работа, — пояснил владелец пострадавшей «Мазды» Аслан.
Водитель каналопромывочной машины «Росводоканал Тюмень» Максим Колесников ехал на базу, когда на тюменской объездной увидел дым.
С проблесковыми сигналами меня обогнали машины ГИБДД. Я поехал за ними, ведь в машине осталось еще достаточно воды, чтобы помочь в тушении пожара. Увидев горящий автобус, быстро размотал шланги. Каналопромывочная машина подает воду под давлением. «Пику» подхватил сотрудник автоинспекции. А я тушил огонь из бочки, подъехавшей чуть позже, — сообщил водитель «Росводоканал Тюмень» Максим Колесников.
Общими усилиями автобус потушили. Никто не пострадал.
У нас замечательный коллектив, где работают профессионалы и настоящие мужчины, которые готовы броситься в огонь и в воду ради спасения людей, — считает генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.
Отметим, руководство тюменского водоканала намерено инициировать поощрение отличившихся сотрудников на уровне администрации города.