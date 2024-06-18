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Сотрудники водоканала помогли потушить два автомобиля в Тюмени

Сотрудники водоканала помогли потушить два автомобиля в Тюмени

18 июня 2024, 10:29
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Автовладельцы и сотрудники Госавтоинспекции выражают благодарность работникам тюменского водоканала. За неделю водители и слесари аварийно-восстановительных бригад помогли в тушении двух автомобилей.

Около «Сквера железнодорожников» загорелась Mazda CX-7. Аварийная бригада двигалась по маршруту, заметила дым и людей, пытающихся потушить иномарку. К тому времени очевидцы, пришедшие на помощь, израсходовали около десятка огнетушителей, но огонь не сдавал позиций.

Оценив обстановку, решили, что без нашей помощи не справиться, поэтому развернули машину, размотали шланги и залили пылающий двигатель. Нужно было действовать быстро, ведь огонь в любой момент мог перекинуться на бензобак. Тогда могли бы пострадать другие люди и автомобили, — рассказал слесарь цеха эксплуатации сетей водоотведения Максим Левашов.

Пока слесаря Эдуард Лобовский и Максим Левашов с каналопромывочной машины заливали пламя, водитель Игорь Визнер сумел открыть двери пострадавшего автомобиля. Опыт пожаротушения для этой бригады не первый. Пару лет назад тем же составом оперативно провели спасательную операцию в районе улицы Широтной.

Я очень благодарен ребятам из водоканала за неравнодушие. Они вовремя подоспели и организованно потушили пожар до приезда МЧС. Действовали слаженно, словно, это их работа, — пояснил владелец пострадавшей «Мазды» Аслан.

Водитель каналопромывочной машины «Росводоканал Тюмень» Максим Колесников ехал на базу, когда на тюменской объездной увидел дым.

С проблесковыми сигналами меня обогнали машины ГИБДД. Я поехал за ними, ведь в машине осталось еще достаточно воды, чтобы помочь в тушении пожара. Увидев горящий автобус, быстро размотал шланги. Каналопромывочная машина подает воду под давлением. «Пику» подхватил сотрудник автоинспекции. А я тушил огонь из бочки, подъехавшей чуть позже, — сообщил водитель «Росводоканал Тюмень» Максим Колесников.

Общими усилиями автобус потушили. Никто не пострадал.

У нас замечательный коллектив, где работают профессионалы и настоящие мужчины, которые готовы броситься в огонь и в воду ради спасения людей, — считает генеральный директор «Росводоканал Тюмень» Ольга Сарбаева.

Отметим, руководство тюменского водоканала намерено инициировать поощрение отличившихся сотрудников на уровне администрации города.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Пожар#МЧС#Водоканал#Тюмень Водоканал#Госавтоинспекция#Автомобиль#Машина#Сотрудники
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