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Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

На Яндекс Диске появились анимированные слайд-шоу с музыкой и «умные» фотоподборки

На Яндекс Диске появились анимированные слайд-шоу с музыкой и «умные» фотоподборки

18 июня 2024, 11:39
Фото: Яндекс
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Яндекс 360 обновил мобильное приложение Диска. В сервис добавились специальные тематические подборки и воспоминания в формате слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Теперь пользователи могут зайти в облачное хранилище, чтобы поностальгировать о ярких путешествиях и теплых жизненных моментах.

Анимированные воспоминания

Воспоминания — это слайд-шоу из фотографий с плавными анимациями и подходящей по настроению музыкой. В каждом воспоминании от 5 до 30 кадров, которые можно пролистать вперед, назад или поставить на паузу.

Слайд-шоу создаются автоматически по определенным критериям: общий объект, конкретный период времени или геолокация. Подборка может быть простая, когда учитывается только один параметр, — например, фотографии с домашними питомцами. А в такие воспоминания, как «Майское путешествие в Сочи» или «Цветы 2023», добавляются фото, соответствующие сразу нескольким признакам. Все воспоминания появляются в общей ленте Диска. Через эту же вкладку к ним можно вернуться спустя время.

Новые тематические подборки

В десять специальных подборок объединили разные тематические фотографии. Так, в подборку «Гуляли всю ночь до утра» попадают кадры рассвета, во «Вкус жизни» — фото с ресторанными блюдами и домашними кулинарными шедеврами, а в «Горы впечатлений» — горные пейзажи, которые вдохновят на новые подвиги. Есть и другие категории: «Улыбки шире, эмоции ярче», «Выдыхайте», «Море впечатлений», «Побег из города», «Среди деревьев», «Спорт», «Цветочное настроение».

Формировать подборки позволяет технология компьютерного зрения, распознающая на снимках сюжетные повторы и собирающая их в один файл. Подборки бывают не только тематические, но и периодические или по локациям. Например, с летними снимками и фотографиями из поездок. Для этого алгоритм учитывает метаинформацию о датах и координатах, зашитую в каждое фото. В результате пользователям Диска не покажут кота в подборке с цветами, а в городские пейзажи попадут кадры с архитектурой, а не лесные мотивы.

Отметим, новыми функциями Диска могут воспользоваться все пользователи сервиса и владельцы тарифа Яндекс 360 Премиум. Для всех новых пользователей доступна скидка до 50% на годовые тарифы, в которых есть и другие возможности. Среди них: дополнительное место облачного хранения и безлимитная загрузка фото и видео с телефона на Диск, создание собственного именного адреса (домена) вместо @yandex, нейрофильтр с YandexGPT, выделяющий важные письма, делающий их краткий пересказ и многое другое.

#Технологии#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Россия#Музыка#Анимация#Яндекс#Фотографии#Искусственный интеллект
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