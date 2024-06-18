На Яндекс Диске появились анимированные слайд-шоу с музыкой и «умные» фотоподборки

Формировать подборки позволяет технология компьютерного зрения, распознающая на снимках сюжетные повторы и собирающая их в один файл. Подборки бывают не только тематические, но и периодические или по локациям. Например, с летними снимками и фотографиями из поездок. Для этого алгоритм учитывает метаинформацию о датах и координатах, зашитую в каждое фото. В результате пользователям Диска не покажут кота в подборке с цветами, а в городские пейзажи попадут кадры с архитектурой, а не лесные мотивы.