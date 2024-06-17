Регоператор ТЭО и СИБУР подвели итоги первого областного конкурса экологичных семей

Конкурс «Экосемья» проходил в два этапа. На первом нужно было научиться сортировать отходы и различать виды вторичных ресурсов, сдавать полезные материалы в экодом, а также постараться привлечь к конкурсному процессу, объединяя идеями экологичного образа жизни, как можно больше родных, друзей и знакомых. Десяти самым дружным семьям, собравшим и сдавшим в экодома Тюмени и Тобольска больше всех фракций отходов, предстояло выполнить финальное творческое задание. Участники подготовили видеосюжеты и рассказы о посещении экодомов, о своих семейных полезных привычках, поделились секретами домашней сортировки вторичных ресурсов. Всего за победу в конкурсе боролись свыше 100 команд. Благодаря их усилиям на переработку было направлено 12 тысяч килограммов пластика, металлов, стекла и макулатуры.