Регоператор ТЭО и СИБУР подвели итоги первого областного конкурса экологичных семей

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
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Updated Сегодня, 10:03
Конкурс «Экосемья» проходил в два этапа. На первом нужно было научиться сортировать отходы и различать виды вторичных ресурсов, сдавать полезные материалы в экодом, а также постараться привлечь к конкурсному процессу, объединяя идеями экологичного образа жизни, как можно больше родных, друзей и знакомых. Десяти самым дружным семьям, собравшим и сдавшим в экодома Тюмени и Тобольска больше всех фракций отходов, предстояло выполнить финальное творческое задание. Участники подготовили видеосюжеты и рассказы о посещении экодомов, о своих семейных полезных привычках, поделились секретами домашней сортировки вторичных ресурсов. Всего за победу в конкурсе боролись свыше 100 команд. Благодаря их усилиям на переработку было направлено 12 тысяч килограммов пластика, металлов, стекла и макулатуры.
Все ролики получились очень теплыми, искренними, неравнодушными. А особенно важно, что участники действительно увлечены идеями экологичного образа жизни. Даже самые маленькие наши конкурсанты с уверенностью определят ПЭТ или ПНД, отличат бумагу и полезные пленки от похожих композитных материалов, с легкостью назовут идеи вторичного применения или многоразовой альтернативы для любой одноразовой безделушки, — рассказали в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Примечательно, что организаторы не смогли выбрать одного заявленного победителя, поэтому объявили сразу трех призеров. Самыми экологичными в Тюменской области стали семьи Шестаковых, Разбойниковых и Николаевых. Они получат незабываемые выходные на популярном термальном курорте региона. Без подарков не останутся и финалисты: каждому члену семьи подготовили памятные экосувениры.
Специальным призом отмечена семья Кайзер из Ялуторовска. Несмотря на проживание в другом городе, Полина и Светлана являются частыми гостьями тюменских экодомов и тоже активно участвовали в конкурсе. В десятку финалистов девушки не попали, но воспользовались возможностью и подготовили творческое задание вне основной номинации. С публикациями участников можно ознакомиться в социальной сети ВК: ролики размещены под хештегами #этобольшенемусор #включицикл #экосемья.