ТюмГУ запустил механизм академической ипотеки

Posted Сегодня, 09:37
Published Сегодня, 09:37
Modified Сегодня, 09:39
Updated Сегодня, 09:39
В рамках нового проекта Тюменский государственный университет впервые реализует механизм академической ипотеки, направленный на приобретение приезжающими специалистами собственного жилья в регионе. В число мер поддержки входит компенсация расходов на релокацию и аренду жилья. Кроме того, в программу входят и ежемесячные стимулирующие выплаты, а также индивидуальное HR-сопровождение для всех членов семей. Привлеченные специалисты будут активно участвовать в проведении междисциплинарных исследований, внедрять передовые образовательные технологии для подготовки обучающихся. В первый год планируется привлечь не менее 10 специалистов.
Предлагаемые меры поддержки способствуют притоку и удержанию талантливых кадров, а также нацелены на поддержание региональных стратегических проектов, таких как межвузовский кампус мирового уровня и программа развития — 2030. Разработанные нашим управлением программы признаны успешными на федеральном уровне как в академическом, так и в бизнес-сообществе. Мы всегда открыты и готовы делиться опытом с вузами для масштабирования различных практик, которые способствуют развитию академического сообщества, — прокомментировал новый проект руководитель управления по работе с персоналом ТюмГУ Евгений Винниченко.
Напомним, ранее проект академической релокации вошел в число победителей отбора лучших практик 2024 года, который проводит Социоцентр совместно с Минобрнауки России в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».