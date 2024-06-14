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ТюмГУ запустил механизм академической ипотеки

ТюмГУ запустил механизм академической ипотеки

14 июня 2024, 09:37
Фото: ТюмГУ
На протяжении многих лет ТюмГУ обеспечивает широкий спектр возможностей для самореализации и развития талантов, а также создает условия для эффективной трудовой деятельности. С целью дополнительного привлечения в регион высококвалифицированных специалистов университет запустил академическую ипотеку.

В рамках нового проекта Тюменский государственный университет впервые реализует механизм академической ипотеки, направленный на приобретение приезжающими специалистами собственного жилья в регионе. В число мер поддержки входит компенсация расходов на релокацию и аренду жилья. Кроме того, в программу входят и ежемесячные стимулирующие выплаты, а также индивидуальное HR-сопровождение для всех членов семей. Привлеченные специалисты будут активно участвовать в проведении междисциплинарных исследований, внедрять передовые образовательные технологии для подготовки обучающихся. В первый год планируется привлечь не менее 10 специалистов.

Предлагаемые меры поддержки способствуют притоку и удержанию талантливых кадров, а также нацелены на поддержание региональных стратегических проектов, таких как межвузовский кампус мирового уровня и программа развития — 2030. Разработанные нашим управлением программы признаны успешными на федеральном уровне как в академическом, так и в бизнес-сообществе. Мы всегда открыты и готовы делиться опытом с вузами для масштабирования различных практик, которые способствуют развитию академического сообщества, — прокомментировал новый проект руководитель управления по работе с персоналом ТюмГУ Евгений Винниченко.

Напомним, ранее проект академической релокации вошел в число победителей отбора лучших практик 2024 года, который проводит Социоцентр совместно с Минобрнауки России в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Тюменская область#Россия#ТюмГУ#Молодые специалисты#Переезд#Наука и образование#Межвузовский кампус
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