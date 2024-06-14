ТюмГУ запустил механизм академической ипотеки

В рамках нового проекта Тюменский государственный университет впервые реализует механизм академической ипотеки, направленный на приобретение приезжающими специалистами собственного жилья в регионе. В число мер поддержки входит компенсация расходов на релокацию и аренду жилья. Кроме того, в программу входят и ежемесячные стимулирующие выплаты, а также индивидуальное HR-сопровождение для всех членов семей. Привлеченные специалисты будут активно участвовать в проведении междисциплинарных исследований, внедрять передовые образовательные технологии для подготовки обучающихся. В первый год планируется привлечь не менее 10 специалистов.