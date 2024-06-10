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Published Сегодня, 10:56

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Updated Сегодня, 10:58

Стало известно, как будут выглядеть обновленные машины «Формулы — 1»

Стало известно, как будут выглядеть обновленные машины «Формулы — 1»

10 июня 2024, 10:56
Фото: FIA
Международная автомобильная федерация показала, как будут выглядеть машины «Формулы — 1» с 2026 года. Регламент затронул ряд изменений.

Так, станут на 10 см уже и на 30 килограммов легче. Прижимная сила уменьшится на 30%, а лобовое сопротивление — на 55%. Доля гибридной составляющей в моторе вырастет до 50%. Машины будут работать на полностью «зеленом» топливе.

Смена регламента является важным событием для «Формулы». Команды, которые адаптируются к новым правилам быстрее других, получат большое преимущество на несколько лет вперед.

Фото: FIA
«Насколько эти изменения добавят гонкам зрелищности и обгонов — узнаем через полтора года. Как минимум, уменьшение габаритов — шаг в правильном направлении, ведь современные „баржи с бензином“ часто не позволяют гонщикам вести борьбу на большинстве трасс, особенно городских и старых, где ширина трека невелика», — пишет «Новая Хакасия».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выросла средняя цена новых автомобилей.

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