Стало известно, как будут выглядеть обновленные машины «Формулы — 1»

Posted Сегодня, 10:56
Published Сегодня, 10:56
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Так, станут на 10 см уже и на 30 килограммов легче. Прижимная сила уменьшится на 30%, а лобовое сопротивление — на 55%. Доля гибридной составляющей в моторе вырастет до 50%. Машины будут работать на полностью «зеленом» топливе.
Смена регламента является важным событием для «Формулы». Команды, которые адаптируются к новым правилам быстрее других, получат большое преимущество на несколько лет вперед.
«Насколько эти изменения добавят гонкам зрелищности и обгонов — узнаем через полтора года. Как минимум, уменьшение габаритов — шаг в правильном направлении, ведь современные „баржи с бензином“ часто не позволяют гонщикам вести борьбу на большинстве трасс, особенно городских и старых, где ширина трека невелика», — пишет «Новая Хакасия».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выросла средняя цена новых автомобилей.