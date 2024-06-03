Команда Южного филиала СУЭНКО стала лучшей оперативно-выездной бригадой

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
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Updated Сегодня, 07:36
В течение трех дней 36 участников из восьми филиалов компании СУЭНКО и приглашенная команда ООО «СУЭС» боролись за звание победителя. Соревнования включали в себя шесть этапов и проходили на базе Центра подготовки персонала в поселке Винзили Тюменского района.
Каждый год жизнь нам подкидывает новый экзамен. В прошлом году были пожары, в этом — паводок в двух регионах. Но знания, железные нервы, выдержка и огромный труд наших сотрудников позволяют выходить из этих непростых ситуаций с минимальными потерями для потребителей и оборудования. Это результат многолетней, кропотливой работы, и сегодняшние соревнования профмастерства это подтвердили, — отметил на церемонии награждения директор СУЭНКО Данил Анучин.
По итогам соревнований I место заняла команда Южного филиала, II место — СУЭС, на III месте оказалась команда филиала Тюменские городские электрические сети. Кроме того, в номинации «Лучший производитель работ» победил Александр Лушев из Южного филиала. Уже второй год подряд он показывает лучший результат на теоретическом этапе. Всего за 7 минут на программном комплексе «АСОП-Эксперт» Александр ответил на все 50 вопросов без единой ошибки.
«Лучшим членом бригады» признан Егор Рязанцев, а «Лучшим мастером» — Артем Завалихин. Оба мужчины представляли команду СУЭС. Самым молодым соревнующимся стал электромонтер ОВБ Тобольского филиала Иван Куприн. В профессии он чуть меньше трех лет, но уже зарекомендовал себя как ответственный и исполнительный сотрудник. Самый опытный участник — старший диспетчер филиала Курганские электрические сети Игорь Николаев, его стаж работы в отрасли — 27 лет.
Впервые на одном из этапов организаторы использовали 3D-тренажер (КИТ 3D). Это реалистичная 3D-модель участка ВЛ-10 кВ и трансформаторной подстанции. Программа имитирует процедуру проведения осмотра объекта и позволяет оценить состояние воздушной линии, элементов опор, проводов и другого оборудования подстанции. Участник перемещается по объекту, выявляет нарушения и заносит их в электронную форму акта. Программа случайным образом генерирует дефекты и неисправности 73 типов в 126 точках объекта.
Отметим, на соревнованиях профессионального мастерства оценивалась и работа судей. В лучшую судейскую бригаду вошли Никита Черников, Александр Заев, Юрий Копосов.