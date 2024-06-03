Команда Южного филиала СУЭНКО стала лучшей оперативно-выездной бригадой

По итогам соревнований I место заняла команда Южного филиала, II место — СУЭС, на III месте оказалась команда филиала Тюменские городские электрические сети. Кроме того, в номинации «Лучший производитель работ» победил Александр Лушев из Южного филиала. Уже второй год подряд он показывает лучший результат на теоретическом этапе. Всего за 7 минут на программном комплексе «АСОП-Эксперт» Александр ответил на все 50 вопросов без единой ошибки.