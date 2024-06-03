Экологический проект тюменского водоканала доказал свою эффективность

Posted Сегодня, 12:41
Published Сегодня, 12:41
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
«Решетки — самый первый и очень важный этап очистки стоков, который влияет на весь процесс и качество работы сооружений. Реконструировав цех решеток, мы предотвратили попадание мусора на следующие этапы очистки, существенно улучшив экологические показатели», — отметил операционный директор группы компаний «Росводоканал» Андрей Броцман.
Предотвращение распространения неприятных запахов — еще одна задача, которую удалось решить, реконструировав объекты механической очистки сточных вод. Герметичные решетки, бункеры для мусора, огромные щиты из нержавеющей стали над первичными отстойниками и системы очистки воздуха избавили сооружения от характерных запахов.
Было время, когда у нас сотрудники уходили на больничный с ожогами роговицы глаз от газов, наполняющих помещения. Сейчас благодаря новому оборудованию, мощной приточной вентиляции и системе очистки воздуха работать стало комфортнее. На улице в хорошую погоду даже ощущаем аромат от цветущих яблонь, — говорит оператор на решетках сооружений очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Наталья Копытова.
Работа над повышением качества очистки стоков на тюменских очистных продолжается. Сейчас здесь готовят к вводу в эксплуатацию третий блок биологической очистки, который позволит повысить качество очистки стоков и повысить производительность сооружений с 220 до 260 тыс. м3 в сутки.