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Updated Сегодня, 12:47

Экологический проект тюменского водоканала доказал свою эффективность

Экологический проект тюменского водоканала доказал свою эффективность

3 июня 2024, 12:41
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Опыт «Росводоканал Тюмень» по устранению неприятных запахов на сооружениях очистки сточных будет рекомендован к применению другими водоканалами группы компаний Росводоканал. К такому выводу пришли эксперты после двух лет наблюдений и комплексной оценки работы сооружений.

«Решетки — самый первый и очень важный этап очистки стоков, который влияет на весь процесс и качество работы сооружений. Реконструировав цех решеток, мы предотвратили попадание мусора на следующие этапы очистки, существенно улучшив экологические показатели», — отметил операционный директор группы компаний «Росводоканал» Андрей Броцман.

Предотвращение распространения неприятных запахов — еще одна задача, которую удалось решить, реконструировав объекты механической очистки сточных вод. Герметичные решетки, бункеры для мусора, огромные щиты из нержавеющей стали над первичными отстойниками и системы очистки воздуха избавили сооружения от характерных запахов.

Было время, когда у нас сотрудники уходили на больничный с ожогами роговицы глаз от газов, наполняющих помещения. Сейчас благодаря новому оборудованию, мощной приточной вентиляции и системе очистки воздуха работать стало комфортнее. На улице в хорошую погоду даже ощущаем аромат от цветущих яблонь, — говорит оператор на решетках сооружений очистки сточных вод «Росводоканал Тюмень» Наталья Копытова.

Работа над повышением качества очистки стоков на тюменских очистных продолжается. Сейчас здесь готовят к вводу в эксплуатацию третий блок биологической очистки, который позволит повысить качество очистки стоков и повысить производительность сооружений с 220 до 260 тыс. м3 в сутки.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Оборудование#Экология#Росводоканал#Качество
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