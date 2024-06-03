Экологический проект тюменского водоканала доказал свою эффективность

Работа над повышением качества очистки стоков на тюменских очистных продолжается. Сейчас здесь готовят к вводу в эксплуатацию третий блок биологической очистки, который позволит повысить качество очистки стоков и повысить производительность сооружений с 220 до 260 тыс. м3 в сутки.