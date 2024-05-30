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Updated Сегодня, 04:54

«Росводоканал Тюмень» заменит в городских дворах три километра сетей

«Росводоканал Тюмень» заменит в городских дворах три километра сетей

30 мая 2024, 04:52
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Тюменский водоканал начал реконструкцию сетей в городских дворах.

По программе комплексного благоустройства территорий в 20 дворах заменят три километра коммуникаций.

В комплексных мероприятиях задействовано несколько ресурсных организаций, поэтому мы работаем по графику, согласованному с управами города. Сложности еще и в том, что ремонты ведутся в ограниченных пространствах, вблизи от других коммуникаций, — рассказал начальник производственного отдела «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.

Сейчас специалисты работают в районе улиц Муравленко, Николая Федорова и Червишевского тракта. До конца недели будет проложено около 130 метров труб. Основную часть работ планируется завершить до конца июля, чтобы к сентябрю строители выполнили благоустройство. Проводится реконструкция и магистральных сетей. В 2024 году тюменский водоканал в областной столице построит и реконструирует более 30 километров коммуникаций.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Ремонт#Реконструкция#Благоустройство#Росводоканал
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