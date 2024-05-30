«Росводоканал Тюмень» заменит в городских дворах три километра сетей

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
По программе комплексного благоустройства территорий в 20 дворах заменят три километра коммуникаций.
В комплексных мероприятиях задействовано несколько ресурсных организаций, поэтому мы работаем по графику, согласованному с управами города. Сложности еще и в том, что ремонты ведутся в ограниченных пространствах, вблизи от других коммуникаций, — рассказал начальник производственного отдела «Росводоканал Тюмень» Евгений Пугачев.
Сейчас специалисты работают в районе улиц Муравленко, Николая Федорова и Червишевского тракта. До конца недели будет проложено около 130 метров труб. Основную часть работ планируется завершить до конца июля, чтобы к сентябрю строители выполнили благоустройство. Проводится реконструкция и магистральных сетей. В 2024 году тюменский водоканал в областной столице построит и реконструирует более 30 километров коммуникаций.