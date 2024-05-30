«Росводоканал Тюмень» заменит в городских дворах три километра сетей

Сейчас специалисты работают в районе улиц Муравленко, Николая Федорова и Червишевского тракта. До конца недели будет проложено около 130 метров труб. Основную часть работ планируется завершить до конца июля, чтобы к сентябрю строители выполнили благоустройство. Проводится реконструкция и магистральных сетей. В 2024 году тюменский водоканал в областной столице построит и реконструирует более 30 километров коммуникаций.