Дмитрий Артюхов представил президенту РФ предложения для молодежного нацпроекта

Он добавил, что молодежная политика — это стратегически важная сфера для России, о чем неоднократно говорил глава государства. Общая задача регионов, педагогов и наставников в частности — создать условия, чтобы дети и молодежь чувствовали заботу Родины о себе. Большое значение при этом имеет среда, в которой происходит первая встреча наставника и воспитанника. Артюхов выразил благодарность за решение о сохранении мероприятий по строительству и капитальному ремонту детских садов, школ, колледжей. Современные пространства для учебы помогут детям раскрыться, быть активными и успешно проявлять себя, уверен спикер.