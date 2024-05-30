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Updated Сегодня, 09:30

Дмитрий Артюхов представил президенту РФ предложения для молодежного нацпроекта

Дмитрий Артюхов представил президенту РФ предложения для молодежного нацпроекта

30 мая 2024, 09:28
Фото: kremlin.ru
Определены три основных направления.

Председатель комиссии Госсовета по молодежной политике, губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов накануне выступил с докладом, в котором представил Владимиру Путину направления работы нацпроекта «Молодежь и дети». Идеи и предложения, которые прозвучали на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, послужат основой для формирования программы.

Национальный проект, появление которого инициировано Владимиром Путиным, охватит более 50 миллионов человек в возрасте от 3 до 35 лет. Дмитрий Артюхов отметил, что это те люди, которые создают будущее страны. И именно поэтому необходимо передать им лучшие знания и навыки.

У нас сложная задача — нам нужно воспитать и вырастить сильное поколение будущего. Как этого добиться? Накануне, в ходе подготовки к Совету, мы определили три основных направления: это развитие талантов и способностей, расширение инфраструктуры и, главное, подготовка компетентных кадров, — сказал докладчик.

Он добавил, что молодежная политика — это стратегически важная сфера для России, о чем неоднократно говорил глава государства. Общая задача регионов, педагогов и наставников в частности — создать условия, чтобы дети и молодежь чувствовали заботу Родины о себе. Большое значение при этом имеет среда, в которой происходит первая встреча наставника и воспитанника. Артюхов выразил благодарность за решение о сохранении мероприятий по строительству и капитальному ремонту детских садов, школ, колледжей. Современные пространства для учебы помогут детям раскрыться, быть активными и успешно проявлять себя, уверен спикер.

Он предложил расширить сеть филиалов центра «Воин» с 21 до 89 субъектов и обратил особое внимание на необходимость внедрения ранней профориентации в школах. Для этого предложено повысить квалификацию преподавателей, в том числе из муниципальных школ, развивать проекты «Профессионалитет» и «Успех каждого ребенка», которые доказали свою эффективность.

Помимо этого, Дмитрий Артюхов озвучил предложение включить в национальный проект две федеральных программы «Университеты для поколения лидеров» и «Создание сети современных кампусов». Это поспособствует реализации интеллектуального, творческого потенциала студентов, молодых преподавателей и ученых.

Также глава комиссии Госсовета по молодежной политике выразил уверенность в необходимости продления таких программ, как «Регион для молодых» и «Больше, чем путешествие».

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