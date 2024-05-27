Ученые раскритиковали теорию о необходимости сна для обновления организма

А на практике, в ходе экспериментов на лабораторных мышах, ученые выяснили, что организм активно избавляется от вредных веществ как раз не в период сна или наркоза, а во время бодрствования. Глимфатическая система, как и считалось ранее, отвечает за «обновление» мозга, но данный процесс замедляется именно во сне.