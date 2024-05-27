Ученые раскритиковали теорию о необходимости сна для обновления организма

Posted Сегодня, 15:51
Published Сегодня, 15:51
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
В рамках общепринятой теории считается, что сон необходим людям для избавления мозга от накопившихся за день вредных процессов. При помощи глимфатической системы мозг обновляется. В случае нехватки сна растет риск развития таких нейродегенеративных нарушений, как старческая деменция и иные тяжелые заболевания.
Тема сна нередко затрагивается в поп-культуре. Например, героев известного фильма ужаса «Кошмар на улице Вязов» 1984 года преследует жестокий убийца Фредди Крюгер, и происходит это именно во снах. Чтобы не попадаться на глаза злодею, подростки решают больше не засыпать, пишет newia.ru.
Но от недосыпания они начинают страдать от истощения организма, и уже не могут оказывать сопротивление Фредди. Нехватка сна приводит к развитию галлюцинаций, молодые люди путают реальность и сон и фактически лишаются разума.
А на практике, в ходе экспериментов на лабораторных мышах, ученые выяснили, что организм активно избавляется от вредных веществ как раз не в период сна или наркоза, а во время бодрствования. Глимфатическая система, как и считалось ранее, отвечает за «обновление» мозга, но данный процесс замедляется именно во сне.
Эксперты считают, что мозг задействует ряд различных механизмов для самоочистки. Малые молекулы, например красители, выводятся иначе, чем такие крупные частицы, как бета-амилоид, накопление которого в организме связано с болезнью Альцгеймера.