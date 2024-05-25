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Posted 25 мая, 12:23

Published 25 мая, 12:23

Modified Сегодня, 21:26

Updated Сегодня, 21:26

В Тюменской области число лесных пожаров снизилось в несколько раз

В Тюменской области число лесных пожаров снизилось в несколько раз

25 мая 2024, 12:23
Фото: Изображение Midjourney
С начала весны в Тюменской области произошло 22 лесных пожара на площади 96 га. В этот же период прошлого года в регионе был зафиксирован 101 пожар на площади 25,9 тысячи га, сообщает пресс-служба облправительства.

В этом году в борьбу с лесными и ландшафтными пожарами готовы вступить более 2,7 тысячи человек и свыше 1,2 тысячи единиц спецтехники. Для наземного патрулирования лесов используется 54 беспилотников, для видеомониторинга пожарной обстановки работает 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76% территории региона.

«Система видеомониторинга „Лесоохранитель“ автоматически выявляет очаги возгораний, определяет их местонахождение и оперативно оповещает службы пожаротушения Тюменской авиабазы», — отмечено в сообщении.

Также для дистанционного мониторинга лесных пожаров используется информационная система ИСДМ-Рослесхоз, которая выявляет очаги возгораний с помощью космических спутников.

Во всех муниципалитетах Тюменской области обустроены минерализованные полосы и проведены работы по выкашиванию растительности и камыша.

Напомним, с начала апреля в регионе введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим могут ввести в Тюменской области с 10 апреля
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