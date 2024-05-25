В Тюменской области число лесных пожаров снизилось в несколько раз

В этом году в борьбу с лесными и ландшафтными пожарами готовы вступить более 2,7 тысячи человек и свыше 1,2 тысячи единиц спецтехники. Для наземного патрулирования лесов используется 54 беспилотников, для видеомониторинга пожарной обстановки работает 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76% территории региона.