В Тюменской области число лесных пожаров снизилось в несколько раз

Posted 25 мая, 12:23
Published 25 мая, 12:23
Modified Сегодня, 21:26
Updated Сегодня, 21:26
В этом году в борьбу с лесными и ландшафтными пожарами готовы вступить более 2,7 тысячи человек и свыше 1,2 тысячи единиц спецтехники. Для наземного патрулирования лесов используется 54 беспилотников, для видеомониторинга пожарной обстановки работает 104 камеры наблюдения, которые охватывают 76% территории региона.
«Система видеомониторинга „Лесоохранитель“ автоматически выявляет очаги возгораний, определяет их местонахождение и оперативно оповещает службы пожаротушения Тюменской авиабазы», — отмечено в сообщении.
Также для дистанционного мониторинга лесных пожаров используется информационная система ИСДМ-Рослесхоз, которая выявляет очаги возгораний с помощью космических спутников.
Во всех муниципалитетах Тюменской области обустроены минерализованные полосы и проведены работы по выкашиванию растительности и камыша.
Напомним, с начала апреля в регионе введен особый противопожарный режим.