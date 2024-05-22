Преподаватели из Китая и Казахстана организовали вебинары для магистрантов ТюмГУ

Posted Сегодня, 07:15
Published Сегодня, 07:15
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Updated Сегодня, 07:17
В мае 2024 года перед обучающимися магистерской программы «Глобальная русистика/Global Russian Studies» выступила с онлайн-лекцией старший преподаватель Цзилиньского педагогического университета города Сыпин китайской провинции Цзилинь Тун Цзин. Молодой специалист-практик рассказала об истории изучения русского языка в КНР, об увеличении в китайских провинциях количества школ и университетов, где обучают русскому языку. Кроме того, Тун Цзин рассказала о перспективах продвижения русского языка в Китае в свете укрепляющихся отношений двух стран, подписания взаимовыгодных контрактов и реализации совместных торгово-экономических, а также культурных и образовательных проектов.
В рамках встречи для магистрантов программы «Глобальная русистика» состоялся вебинар. Его провели специалисты по преподаванию русского языка из Казахстана — директор Института языка и литературы Северо-Казахстанского государственного университета имени Манаша Козыбаева Елена Сабиева и заведующий кафедрой «Русский язык и литература» Светлана Мисяченко.
Отметим, благодаря сотрудничеству с казахстанскими коллегами русисты ТюмГУ приняли участие в работе Международной научно-практической конференции «Современная парадигма теоретических и методологических аспектов изучения языков и литературы». Доценты кафедры языкознания и литературоведения Лариса Басова и Светлана Драчева поделились практическим опытом интеграции иностранных студентов в рамках доклада «Индивидуализация обучения как способ интеграции иностранного студента в образовательное пространство российского вуза».
Организаторы надеются, что проведение подобных мероприятий для магистрантов-филологов с привлечением экспертов из других стран станет традицией. Подобные встречи — важная составляющая проекта по редизайну курса «Тренды в современной русистике», который стал победителем Грантового конкурса для преподавателей магистратуры Благотворительного фонда Владимира Потанина.