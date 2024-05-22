Преподаватели из Китая и Казахстана организовали вебинары для магистрантов ТюмГУ

В мае 2024 года перед обучающимися магистерской программы «Глобальная русистика/Global Russian Studies» выступила с онлайн-лекцией старший преподаватель Цзилиньского педагогического университета города Сыпин китайской провинции Цзилинь Тун Цзин. Молодой специалист-практик рассказала об истории изучения русского языка в КНР, об увеличении в китайских провинциях количества школ и университетов, где обучают русскому языку. Кроме того, Тун Цзин рассказала о перспективах продвижения русского языка в Китае в свете укрепляющихся отношений двух стран, подписания взаимовыгодных контрактов и реализации совместных торгово-экономических, а также культурных и образовательных проектов.