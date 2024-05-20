На Ямале усовершенствуют популярную меру поддержки детей военнослужащих

В учреждении оказывают помощь в предоставлении мер поддержки, оформлении нужных документов. Здесь обеспечивают военнослужащих техническими средствами реабилитации. Участникам спецоперации и их семьям оказывают юридическую и психологическую помощь, организуют досуг для взрослых и детей. В демонстрационной комнате центра представлены 73 вида технических средств реабилитации. Бойцы могут получить консультацию, попробовать средства на практике, затем взять их в аренду в самом отделении или СФР. За четыре месяца в отделении провели более 80 мероприятий. Это мастер-классы, арт-терапия, психологические интерактивы, игры, встречи в клубе «Женская территория» с супругами, матерями защитников родины и другие активности.