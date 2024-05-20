На Ямале усовершенствуют популярную меру поддержки детей военнослужащих

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
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Updated Сегодня, 13:37
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов осмотрел отделение социального сопровождения участников СВО в Ноябрьске и пообщался с бойцами. Отделение, площадь которого составляет 500 квадратных метров, начало работать в начале текущего года на базе центра социального обслуживания «Гармония».
В учреждении оказывают помощь в предоставлении мер поддержки, оформлении нужных документов. Здесь обеспечивают военнослужащих техническими средствами реабилитации. Участникам спецоперации и их семьям оказывают юридическую и психологическую помощь, организуют досуг для взрослых и детей. В демонстрационной комнате центра представлены 73 вида технических средств реабилитации. Бойцы могут получить консультацию, попробовать средства на практике, затем взять их в аренду в самом отделении или СФР. За четыре месяца в отделении провели более 80 мероприятий. Это мастер-классы, арт-терапия, психологические интерактивы, игры, встречи в клубе «Женская территория» с супругами, матерями защитников родины и другие активности.
Глава региона осмотрел помещения фонда, оценил его возможности и пообщался с бойцами. Разговор шел о потребностях бойцов на передовой, а также тех, кто уже вернулся к мирной жизни. Дмитрий Артюхов поддержал инициативу военнослужащих расширить период времени, когда дети участников СВО могут поехать в отпуск и получить компенсацию стоимости билетов. Раньше такая возможность распространялась на период с 1 мая по 30 сентября. В скором времени будут введены изменения, чтобы исключить ограничения.
Кроме того, бойцы рассказали, что нуждаются в решении вопроса с регистрацией прав собственности на автомобили, которые отправляются в зону СВО: бывший владелец продолжает платить налоги за машину. Губернатор пообещал, что решение будет проработано. Также взяты на контроль личные вопросы участников встречи: одному из них требуется помощь в трудоустройстве, второму — в оказании высокотехнологичной медицинской помощи.
Регулярно встречаюсь с нашими защитниками, чтобы из первых уст узнавать о насущных проблемах. Демобилизованные ребята поддерживают связь с ямальцами, которые продолжают нести службу в зоне СВО, передают потребности. Сейчас основной «расходник» — коптеры, регулярно оснащаем ими наши подразделения. Встречи всегда результативны: в этот раз также договорились компенсировать стоимость билетов в отпуск для детей наших защитников круглый год, а не только летом. Такую просьбу озвучили парни, — поделился глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.
В округе действует комплексная система сопровождения участников спецоперации и их родственников, ветеранов боевых действий. Работает филиал госфонда «Защитники Отечества», социальные координаторы есть в каждом муниципалитете региона. Всего предусмотрено свыше 50 мер поддержки. Они постоянно совершенствуются с учетом мнения военнослужащих и их близких.