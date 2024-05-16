В Тюмени пожар охватил несколько квартир на 50 лет ВЛКСМ. ВИДЕО

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в пятом часу вечера. Загорелся балкон на втором этаже многоквартирного дома на 50 лет ВЛКСМ, 79.
На место выехали 8 человек личного состава регионального МЧС. К их прибытию огонь успел охватить соседние этажи — копоть от пожара распространилась до четвертого этажа.
По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован, рассказали в пресс-службе.
Ранее «Наш город» писал о ландшафтном пожаре, который разгорелся на Лесобазе.