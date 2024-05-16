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В Тюмени пожар охватил несколько квартир на 50 лет ВЛКСМ. ВИДЕО

В Тюмени пожар охватил несколько квартир на 50 лет ВЛКСМ. ВИДЕО

16 мая 2024, 11:49
Фото: 1MI
В социальных сетях появилась видеозапись пожара в жилом доме на 50 лет ВЛКСМ в Тюмени. «Нашему городу» в МЧС по Тюменской области рассказали подробности.

По информации ведомства, сообщение о возгорании поступило в пятом часу вечера. Загорелся балкон на втором этаже многоквартирного дома на 50 лет ВЛКСМ, 79.

На место выехали 8 человек личного состава регионального МЧС. К их прибытию огонь успел охватить соседние этажи — копоть от пожара распространилась до четвертого этажа.

По предварительным данным, пострадавших и погибших нет. Пожар ликвидирован, рассказали в пресс-службе.

Ранее «Наш город» писал о ландшафтном пожаре, который разгорелся на Лесобазе.

Видео: «Тюменское время»
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#Нигина Азамова#Видео#Происшествия#Пожар#МЧС#Пожарная безопасность#Сотрудники МЧС#Жилой дом
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