Маркетплейс туманного гейминга стал доступен жителям Тюмени

Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Играть на платформе можно с помощью любого игрового геймпада. В ней используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. Ежемесячная аудитория уже превысила 100 тысяч игроков. Все они имеют доступ к играм более 1,5 тысяч компьютеров. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.
Владельцы компьютеров, предоставляющих доступ к своим устройствам для игроков, самостоятельно устанавливают плату в зависимости от мощности устройств, библиотеки игр и других факторов, влияющих на игровой процесс. Игроки самостоятельно выбирают, к какому компьютеру они хотят подключиться. По итогам 2023 года в среднем плата за игровой процесс составляла 23 рубля в час.
Мы внимательно следим за трендами в индустрии гейминга. В последние годы фиксируем высокий спрос на видеоигры, поэтому стремимся улучшать пользовательский опыт, делать игры более доступными, разрабатывая для наших абонентов уникальные продукты. Помимо запуска платформы МТС Fog Play, мы планируем летом анонсировать новое предложение — безлимитный интернет-трафик для геймеров, что обеспечит им непрерывный и неограниченный игровой процесс. У пользователей будет доступ к уникальным промокодам и другим бонусам внутри популярных франшиз. Кроме того, планируется запуск кибертурниров и розыгрышей мерча для пользователей игр, — прокомментировала нововведения директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.
МТС Fog Play — игровой маркетплейс распределенного туманного гейминга. На цифровой платформе пользователи могут удаленно арендовать компьютер необходимой мощности и запускать «тяжелые» игры с высоким уровнем требований к задержке сигнала на гаджетах — ноутбуках и ПК, телевизорах и ТВ-приставках с Android TV. Максимальное поддерживаемое качество — разрешение 4K с частотой 60 fps. На сегодняшний день в маркетплейсе насчитывается более 10 тысяч доступных игр.