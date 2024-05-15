Маркетплейс туманного гейминга стал доступен жителям Тюмени

Играть на платформе можно с помощью любого игрового геймпада. В ней используется технология компьютерного зрения, позволяющая автоматизировать сложные действия, например, нажимать дополнительные кнопки во время игры. Ежемесячная аудитория уже превысила 100 тысяч игроков. Все они имеют доступ к играм более 1,5 тысяч компьютеров. Пройденный прогресс автоматически сохраняется в облачном хранилище «МТС Вторая память» — в любой момент можно продолжить игру с места, на котором геймер остановился в последний раз. Ожидается, что в течение года количество пользователей сервиса увеличится в десять раз.