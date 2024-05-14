Паводок в Тюменской области сняли из космоса. ФОТО

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
«Высокая вода в реке Ишим наблюдается с конца апреля. Уровень обновил абсолютный максимум. Соседние районы ниже по течению Ишима — Абатский и Викуловский в зоне высокого половодья. На изображении видно затопленные садовые товарищества, деревни, автодороги, а также инфраструктуру Аэродрома Ишим (Южный)», — указано в сообщении Роскосмоса.
По данным гидрологического бюллетеня, уровень воды в Ишиме медленно, но снижается. За последние сутки вода в районе города Ишим опустилась до отметки 903 сантиметра (минус 10 сантиметров), в районе села Абатское — на 11 сантиметров, до 11,32 метра, в районе Викулово — на 6 сантиметров до 11,23 метра.
Подтопленными остаются около 400 жилых домов, порядка 350 дачный домов в 61 населенном пункте. Также затоплены более 3,4 тысячи приусадебных участков и 36 участков автодорог.