Паводок в Тюменской области сняли из космоса. ФОТО

По данным гидрологического бюллетеня, уровень воды в Ишиме медленно, но снижается. За последние сутки вода в районе города Ишим опустилась до отметки 903 сантиметра (минус 10 сантиметров), в районе села Абатское — на 11 сантиметров, до 11,32 метра, в районе Викулово — на 6 сантиметров до 11,23 метра.