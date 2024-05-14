Новые ягодные плантации появятся в Тюменской области

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
В Ялуторовском районе на 10 гектарах высадят черную смородину, в Заводоуковском — на 1 гектаре земли высадят малину, жимолость, облепиху и смородину, в Викуловском — порядка 4,8 гектаров отведут под черноплодную рябину и рябину.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени появится ферма по выращиванию клубники. Она расположится на участке площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок уже подготовлен.