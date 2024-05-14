Новые ягодные плантации появятся в Тюменской области

В Ялуторовском районе на 10 гектарах высадят черную смородину, в Заводоуковском — на 1 гектаре земли высадят малину, жимолость, облепиху и смородину, в Викуловском — порядка 4,8 гектаров отведут под черноплодную рябину и рябину.