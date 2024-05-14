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В Тюменской области на 16 гектаров увеличат ягодные плантации

Новые ягодные плантации появятся в Тюменской области

14 мая 2024, 07:43
Фото: 1MI

В Тюменской области на 16 гектаров увеличат ягодные плантации

В Тюменской области увеличат в этом году ягодные сады практически на 16 гектаров. Новые плантации появятся в Заводоуковском, Викуловском и Ялуторовском районах.

В Ялуторовском районе на 10 гектарах высадят черную смородину, в Заводоуковском — на 1 гектаре земли высадят малину, жимолость, облепиху и смородину, в Викуловском — порядка 4,8 гектаров отведут под черноплодную рябину и рябину.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени появится ферма по выращиванию клубники. Она расположится на участке площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Земельный участок уже подготовлен.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени
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