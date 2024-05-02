«Росводоканал Тюмень» за неделю устранил более 100 засоров на сетях канализации

Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек, комки тряпок выводят из строя насосное оборудование. Чтобы уберечь трубы от засора, достаточно соблюдать простые правила: перед тем как мыть жирную посуду, протрите ее бумажной салфеткой и выбросите ее вместе с жиром в мусорное ведро. Туда же необходимо отправлять весь нерастворимый мусор: предметы личной гигиены, салфетки и влажную туалетную бумагу, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и прочее.