«Росводоканал Тюмень» за неделю устранил более 100 засоров на сетях канализации

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В праздничные дни всегда увеличивается нагрузка на систему водоотведения. Самая частая причина засоров — жир и нерастворимые салфетки.
Отправляя маленькую салфетку в унитаз, люди, наверняка, полагают, что от нее ничего не случится. Но в системе скапливаются тонны таких салфеток, они вытягиваются, сплетаются в комки, склеиваются жиром и закупоривают трубы, — рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.
Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек, комки тряпок выводят из строя насосное оборудование. Чтобы уберечь трубы от засора, достаточно соблюдать простые правила: перед тем как мыть жирную посуду, протрите ее бумажной салфеткой и выбросите ее вместе с жиром в мусорное ведро. Туда же необходимо отправлять весь нерастворимый мусор: предметы личной гигиены, салфетки и влажную туалетную бумагу, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и прочее.