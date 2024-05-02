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«Росводоканал Тюмень» за неделю устранил более 100 засоров на сетях канализации

«Росводоканал Тюмень» за неделю устранил более 100 засоров на сетях канализации

2 мая 2024, 11:27
Фото: «Росводоканал Тюмень»
Почти 6500 метров канализационных труб промыли специалисты цеха эксплуатации сетей водоотведения за последнюю неделю апреля и праздничные выходные. В этот период было прочищено 130 засоров.

В праздничные дни всегда увеличивается нагрузка на систему водоотведения. Самая частая причина засоров — жир и нерастворимые салфетки.

Отправляя маленькую салфетку в унитаз, люди, наверняка, полагают, что от нее ничего не случится. Но в системе скапливаются тонны таких салфеток, они вытягиваются, сплетаются в комки, склеиваются жиром и закупоривают трубы, — рассказал начальник цеха эксплуатации сетей водоотведения «Росводоканал Тюмень» Роман Габрильян.

Засоры могут стать причиной подтопления подвалов домов и квартир первых этажей многоэтажек, комки тряпок выводят из строя насосное оборудование. Чтобы уберечь трубы от засора, достаточно соблюдать простые правила: перед тем как мыть жирную посуду, протрите ее бумажной салфеткой и выбросите ее вместе с жиром в мусорное ведро. Туда же необходимо отправлять весь нерастворимый мусор: предметы личной гигиены, салфетки и влажную туалетную бумагу, наполнители туалетов для животных, остатки строительных смесей и прочее.

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Канализация#Росводоканал#Водоотведение#Правила
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