Прокуратура разбирается с коррупцией в «дочке» «Транснефти» в ХМАО

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
В ведомстве установили, что гендиректор ООО «Строй и К» передал должностным лицам АО «Транснефть-Сибирь» вознаграждение в виде кустореза за сокрытие факта повреждения работником подрядной организации нефтепровода и бездействие по наложению штрафных санкций.
Из-за этого в отношении сотрудников нефтяной компании было возбуждено уголовное дело. За дачу взятки компанию ООО «Строй и К» оштрафовали на полмиллиона. На генерального директора завели уголовное дело за дачу взятки.
Ранее «Наш город» писал, что тюменская прокуратура проведет проверку из-за мигрантов, играющих футбол на спортплощадках.