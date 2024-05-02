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Прокуратура разбирается с коррупцией в «дочке» «Транснефти» в ХМАО

Прокуратура разбирается с коррупцией в «дочке» «Транснефти» в ХМАО

2 мая 2024, 12:56
Фото: Изображение Midjourney
Прокуратура Нижневартовского района ХМАО разбирается с коррупционным скандалом, который разгорелся на севере Тюменской области. Сотрудники «Транснефть-Сибирь» получили взятку от подрядчика за молчание о происшествии на нефтепроводе.
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Суд

 

В ведомстве установили, что гендиректор ООО «Строй и К» передал должностным лицам АО «Транснефть-Сибирь» вознаграждение в виде кустореза за сокрытие факта повреждения работником подрядной организации нефтепровода и бездействие по наложению штрафных санкций.

Из-за этого в отношении сотрудников нефтяной компании было возбуждено уголовное дело. За дачу взятки компанию ООО «Строй и К» оштрафовали на полмиллиона. На генерального директора завели уголовное дело за дачу взятки.

Ранее «Наш город» писал, что тюменская прокуратура проведет проверку из-за мигрантов, играющих футбол на спортплощадках.

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#Нигина Азамова#Общество#Суд#Прокуратура#Коррупция#Нефть#Нефтедобыча#Прокурор
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