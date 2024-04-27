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Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Приглашаем тюменцев поддержать юных участников конкурса

Приглашаем тюменцев поддержать юных участников конкурса

27 апреля 2024, 06:02
Фото: Тюменская городская Дума
188 работ поступило на конкурс «Лучший город Земли», посвященный 30-летию Тюменской городской Думы.
Сюжет
Конкурс

Это рисунки учащихся общеобразовательных школ № 5, 70, 63, 68, 94, 7, 65, 95, 69, 67, 89, 56, 27, гимназий №5 и 49, лицея №34, воспитанников центров «Пламя», «Фортуна», «Авангард», ДМЦ «Алый парус», «Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова», «Бригантина», «Контакт», «В доме Буркова», частных школ «Эрудит», «Штрих и точка», ДК «Поиск». Часть работ поступила вне конкурса от заинтересованных жителей Тюмени.

Самой востребованной оказалась номинация «Тюмень культурная», в ней представлено 87 работ. На втором месте — «Тюмень будущего» (37 рисунков), по остальным номинациям число работ составило от 10 до 20.

188 работ — это далеко не просто рисунки ребят 5-7 классов. Это тюменские семьи с детьми, через творчество проявившими свою любовь к родному городу. Компетентным жюри отобраны работы победителей в пяти номинациях, но это еще не все. Сегодня в группе Думы во ВКонтакте стартует народное голосование на приз зрительских симпатий. Примите в этом активное участие — ребята ждут и волнуются, им важна ваша поддержка, — призвала земляков председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.

Проголосовать за понравившуюся работу можно просто поставив «лайк» на фото работы. Перейти в альбом — по ссылке https://vk.com/album-177087213_304989308.

В народном голосовании участвуют работы, соответствующие положению конкурса. В связи с праздничными днями имена всех победителей будут объявлены 2 мая.

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