Приглашаем тюменцев поддержать юных участников конкурса

188 работ — это далеко не просто рисунки ребят 5-7 классов. Это тюменские семьи с детьми, через творчество проявившими свою любовь к родному городу. Компетентным жюри отобраны работы победителей в пяти номинациях, но это еще не все. Сегодня в группе Думы во ВКонтакте стартует народное голосование на приз зрительских симпатий. Примите в этом активное участие — ребята ждут и волнуются, им важна ваша поддержка, — призвала земляков председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.