Приглашаем тюменцев поддержать юных участников конкурса

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:04
Updated Сегодня, 06:04
Это рисунки учащихся общеобразовательных школ № 5, 70, 63, 68, 94, 7, 65, 95, 69, 67, 89, 56, 27, гимназий №5 и 49, лицея №34, воспитанников центров «Пламя», «Фортуна», «Авангард», ДМЦ «Алый парус», «Клуб детского творчества им. А. М. Кижеватова», «Бригантина», «Контакт», «В доме Буркова», частных школ «Эрудит», «Штрих и точка», ДК «Поиск». Часть работ поступила вне конкурса от заинтересованных жителей Тюмени.
Самой востребованной оказалась номинация «Тюмень культурная», в ней представлено 87 работ. На втором месте — «Тюмень будущего» (37 рисунков), по остальным номинациям число работ составило от 10 до 20.
188 работ — это далеко не просто рисунки ребят 5-7 классов. Это тюменские семьи с детьми, через творчество проявившими свою любовь к родному городу. Компетентным жюри отобраны работы победителей в пяти номинациях, но это еще не все. Сегодня в группе Думы во ВКонтакте стартует народное голосование на приз зрительских симпатий. Примите в этом активное участие — ребята ждут и волнуются, им важна ваша поддержка, — призвала земляков председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова.
Проголосовать за понравившуюся работу можно просто поставив «лайк» на фото работы. Перейти в альбом — по ссылке https://vk.com/album-177087213_304989308.
В народном голосовании участвуют работы, соответствующие положению конкурса. В связи с праздничными днями имена всех победителей будут объявлены 2 мая.