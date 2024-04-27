Мигранты будут сдавать экзамен по русскому языку в ТюмГУ

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
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Updated Сегодня, 10:01
Уже в апреле 2024 года коммерческие компании были исключены из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Соответствующее поручение было дано министром науки и высшего образования Валерием Фальковым в рамках совещания с руководителями вузов. Чиновник акцентировал внимание на необходимости сделать процедуру экзамена более прозрачной и тщательной. Задуманное можно обеспечить путем передачи права приема экзаменов государственным вузам. В Тюмени центром этой работы становится Тюменский государственный университет. Министр поручил усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов.
Министерство науки и высшего образования предпринимает серьезные меры, направленные на обеспечение высокой степени контроля над качеством проведения экзамена по русскому языку для иностранцев. У Тюменского государственного авторитета есть большой опыт организации подобных мероприятий, отличная методическая база. Мы готовы включиться в эту работу. Центры при государственных вузах в России полностью исключат коммерсантов, которые недобросовестно относились к приему экзаменов, — прокомментировал нововведения ректор ТюмГУ Иван Романчук.
Руководитель вуза также подчеркнул чрезвычайную актуальность миграционной политики в целом и важность взаимодействия региональных и федеральных органов власти с университетами.
Именно общая слаженная работа будет эффективна при решении задачи, поставленной Президентом России по привлечению в страну тех иностранных граждан, которые осознанно следуют законам, обычаям и традициям народов Российской Федерации, — добавил Иван Романчук.
Временно центр расположится по адресу улица Республики, 18-а. Совсем скоро руководство высшего учебного заведения подготовит максимально удобное помещение и объявит об этом дополнительно.
Напомним, в ТюмГУ в течение нескольких лет успешно работал Центр адаптационных практик и тестирования, который имел богатый опыт работы с иностранными гражданами, в том числе по технологиям проведения тестирования мигрантов.