Мигранты будут сдавать экзамен по русскому языку в ТюмГУ

Уже в апреле 2024 года коммерческие компании были исключены из процедуры проведения экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ для иностранцев. Соответствующее поручение было дано министром науки и высшего образования Валерием Фальковым в рамках совещания с руководителями вузов. Чиновник акцентировал внимание на необходимости сделать процедуру экзамена более прозрачной и тщательной. Задуманное можно обеспечить путем передачи права приема экзаменов государственным вузам. В Тюмени центром этой работы становится Тюменский государственный университет. Министр поручил усилить контроль за проведением экзамена и выдачей сертификатов.