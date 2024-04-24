Летний строительный сезон-2024 стартовал на выставке «Загород Экспо»

В рамках мероприятия более трех десятков девелоперских и строительных компаний презентовали свои коттеджные поселки и малоэтажные ЖК, расположенные по Московскому, Червишевскому, Ирбитскому, Салаирскому, Тобольскому и Старо-Тобольскому трактам. Профессионалы своего дела рассказали гостям «Загород Экспо» об особенностях строительства деревянных, каменных, модульных и каркасных домов и помогли сделать расчеты на покупку строительных и отделочных материалов. Также каждый из присутствующих мог пообщаться с инженерами и ландшафтными дизайнерами и познакомиться с современными садовниками.