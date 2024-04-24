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Летний строительный сезон-2024 стартовал на выставке «Загород Экспо»

Летний строительный сезон-2024 стартовал на выставке «Загород Экспо»

24 апреля 2024, 04:00
Фото: «Загород Экспо»
Реклама. ИП Осипова К.С. . erid: LjN8KbuXP
Почти 5 тысяч тюменцев и гостей города побывали на апрельской выставке «Загород Экспо», объединившей в себе 70 компаний загородной недвижимости. Консультации профессионалов, расчеты на покупку стройматериалов, знакомства с садовниками — это и многое другое получили посетители масштабного проекта.

В рамках мероприятия более трех десятков девелоперских и строительных компаний презентовали свои коттеджные поселки и малоэтажные ЖК, расположенные по Московскому, Червишевскому, Ирбитскому, Салаирскому, Тобольскому и Старо-Тобольскому трактам. Профессионалы своего дела рассказали гостям «Загород Экспо» об особенностях строительства деревянных, каменных, модульных и каркасных домов и помогли сделать расчеты на покупку строительных и отделочных материалов. Также каждый из присутствующих мог пообщаться с инженерами и ландшафтными дизайнерами и познакомиться с современными садовниками.

Фото: «Загород Экспо»

На площади перед Тюменским технопарком расположилась уличная экспозиция выставки. Горожане с интересом рассматривали баню от компании «Мир Коттеджей», мини-дома от строительных компаний «Пока нет дома» и HUTS, погреба и септики от компаний «PRОсептик» и «Аква-септик».

Фото: «Загород Экспо»

Впервые в Тюмени на «Загород Экспо» представил свою продукцию завод «Аверс» из Казахстана. Завод является крупнейшим производителем брусчатки и тротуарной плитки.

Фото: «Загород Экспо»

В зоне строительных инноваций посетители увидели систему снеготаяния, насосные установки, уникальные материалы для звукоизоляции помещений, ландшафтное освещение, систему автополива, элементы солнцезащиты для террасы, беседки, второго света, мансардных окон нестандартной формы.

За два дня в лектории прошло 24 познавательных выступления — презентации коттеджных поселков, особенности установки инженерных систем, виды бассейнов, программы ипотечного кредитования и тренды в строительстве загородной недвижимости. Лучшими спикерами лектория стали Евгения Смирнова, девелоперская компания «Сибирские владения», Вадим Калинин, Строительная компания «АСК ГРУПП», Владимир Санков, Инженерный центр SAVA.

Фото: «Загород Экспо»

Для детей на выставке были организованы прикладные мастер-классы. Пока родители занимались важными делами, малыши и подростки мастерили и разукрашивали деревянные ключницы, брелоки и домики-шкатулки.

Фото: «Загород Экспо»

Для собственников, руководителей и маркетологов компаний-участников прошла мастермайнд-сессия на тему «Маркетинг смыслов и страхи клиентов». В процессе групповой дискуссии удалось определить видение ключевых смыслов в продвижении загородной жизни нашего региона и обсудить возражения клиентов, с которыми чаще всего сталкиваются застройщики ИЖС в процессе продажи.

Фото: «Загород Экспо»

Статуэтку за лучший стенд по результатам голосования среди посетителей апрельской выставки организаторы вручили строительной компании «АСК Групп».

Фото: «Загород Экспо»

Каждый день выставки завершался розыгрышем подарков от участников и партнеров. Счастливчики уносили с собой сертификаты на покупку и строительство домов номиналом до 500 000 рублей от строительных компаний: «Территория», «НЕОстрой», «Орбита», КП «Онегин», «СтройАльянс», «Пока нет дома», Kalinkahaus и других.

Гости получили в подарок наборы менажниц, деревянные столики, предметы интерьера, гирлянды для оформления входной группы дома от компании «Огни дома 72». Компания Kalinkahaus подарила гриль «СтейкМастер». Предприятие по установке и обслуживанию систем очистки воды «Н2О-Сервис» разыграло 2 питьевых трехступенчатых фильтра для воды «Гейзер». Особенно ожидаемыми на розыгрышах призов стали 2 садовых гриля, наборы для приготовления шашлыка и годовой запас бензина от строительной компании «АСК Групп». Общий призовой фонд превысил 2 миллиона рублей.

Фото: «Загород Экспо»

Организаторы благодарят всех экспонентов и гостей мероприятия, информационных партнеров: деловой журнал Mens Club, радиохолдинг «Медиа Траст Тюмень», строительный портал «ДОМ ИДЕЙ». Ближайшие выставки «Загород Экспо» пройдут 24 мая 2024 года в Сургуте и 5–6 октября 2024 года в Тюмени. Подать заявку на участие для компаний можно на сайте «ЗАГОРОД ЭКСПО»: www.zagorod.site.

Фото: «Загород Экспо»

Участники выставки

Девелоперские и строительные компании:

  • Строительная компания «Орбита»,
  • Коттеджный поселок «Онегин»,
  • Девелоперская компания «История Девелопмент»,
  • Строительная компания «ГАРАНТ СТРОЙ»,
  • Компания «МИР КОТТЕДЖЕЙ»,
  • Строительная компания «СтройАльянс»,
  • Девелоперская компания «Сибирские владения»,
  • Эко-девелопер «Партнер»,
  • Строительная компания «АСК Групп»,
  • Строительная компания «Пока нет Дома»,
  • Группа компаний «Строймир»,
  • Строительная компания «Гудвилл»,
  • Компания Kalinkahaus,
  • Строительная компания «Сова»,
  • Строительная компания «Вертекс»,
  • ЖК «Комфорт-Клуб»,
  • Строительная компания «Территория»,
  • Строительная компания «ГИКО»,
  • Девелоперская компания «Монолит»,
  • Строительная компания «Ситистрой»,
  • Строительная компания «Стабилис»,
  • Компания «НЕОстрой»,
  • Строительная компания «ЛАДОМ»,
  • Строительная компания «Горница»,
  • Девелоперская компания «Новая Земля»,
  • Производственно-строительная компания CraftDom,
  • Строительная компания IVANDOM,
  • КП «Weekend Village 2.0»,
  • HUTS,
  • Компания Welcome home,
  • Строительная компания «ПРЕМИУМ-А».

Производители строительных и отделочных материалов:

  • ВЗКГ (Винзилинский завод керамзитового гравия),
  • Группа Компаний «ТОПОЛ-ЭКО»,
  • Завод «Аверс»,
  • Фасадные системы AMK.

Архитектурные и ландшафтные компании:

  • Архитектурное бюро D23,
  • Архитектурное бюро SREDA,
  • Компания Garden РRО,
  • Компания «Кедр»,
  • Ландшафтная группа «Ирга»,
  • Огни дома,
  • КАМЕННЫЙ ДВОР.

Отделочные и интерьерные компании:

  • Галерея карнизов,
  • Столярная мастерская Sherwood,
  • Компания Yamaguchi,
  • Салон SvetHome,
  • Точка Ремонта,
  • Дизайн студия Марии Тимшановой.

Инженерные компании:

  • Инженерный центр SAVA,
  • Компания «Тихий дом»,
  • Компания «БурСтройВод»,
  • Инженерный центр «Азбука отопления»,
  • Компания по установке и обслуживанию систем очистки воды «Н2О-Сервис»,
  • Компания «ТеплоHouse»,
  • Компания «Аква-Септик»,
  • Pool&haus,
  • Компания «ТеплоВиК»,
  • Grасе полив,
  • Компания PRОсептик.

Банки и лизинговые компании:

  • Россельхозбанк,
  • Банк ДОМ.РФ,
  • ВЛИЗИНГ.РУ Тюменское представительство.
#Анастасия Имамахметова#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Мастер-классы#Выставка#Маркетинг#Консультации#Строительные материалы#Инженерные системы#Садоводы#ЖК
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