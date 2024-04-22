Илья Резник резко высказался в адрес Аллы Пугачевой

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
В ее юбилей он решил напомнить ей о конечности бытия. Об этом пишет NEWIA со ссылкой на news.rambler.ru.
В этом году день рождения певицы имел политический оттенок. Именинница получила множество неоднозначных поздравлений, в которых ее бывшие друзья и коллеги припомнили ей отъезд из России и политическую позицию.
Илья Резник и ранее неоднократно негативно высказывался о позиции Аллы Борисовны, но в этот раз в ходе интервью открыто ее осудил. Он заявил, что жалеет певицу и хотел бы для нее другой жизни.
«Алла могла уйти из жизни — дай Бог, не скоро — великой русской певицей. А сейчас… Мою позицию она знает», — заявил поэт.
Поклонники певицы согласны с Резником. Они встали на его защиту. Многие высказались по поводу того, что Пугачева знала, на что шла, и к чему могла привести ее эмиграция.