Тренер хоккейной команды «Нефтяник» пришел на матч в джинсах

Подобное поведение может быть расценено как проявление неуважения к сопернику: даже на игры регулярного чемпионата тренеры соблюдают правила дресс-кода. Вероятно, лига применит к Анисимову штрафные санкции. Впрочем, можно допустить, что причиной столь странного обмундирования стал форс-мажор (например, брюки были порваны), а на выездном матче у наставника «Нефтяника» не нашлось сменных брюк. Но нельзя исключать и того, что хоккеисты очень суеверные, и именно эти джинсы Анисимов надел для фарта.