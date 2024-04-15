Тренер хоккейной команды «Нефтяник» пришел на матч в джинсах

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
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Updated Сегодня, 07:59
Прошедший матч определил победителя, который вышел в финал Кубка Петрова. Напряженная игра запомнится не только победой альметьевского «Нефтяника», но и нарушением дресс-кода со стороны главного тренера команды Артема Анисимова. Он прибыл на решающую игру полуфинальной серии в джинсах, что не допускается по регламенту соревнований. Согласно правилам, руководители клуба и тренеры должны быть одеты в костюмы единого образца, предусматривающие пиджак, брюки, рубашку и галстук. Однако наставник «Нефтяника» счел возможным изменить правила.
Подобное поведение может быть расценено как проявление неуважения к сопернику: даже на игры регулярного чемпионата тренеры соблюдают правила дресс-кода. Вероятно, лига применит к Анисимову штрафные санкции. Впрочем, можно допустить, что причиной столь странного обмундирования стал форс-мажор (например, брюки были порваны), а на выездном матче у наставника «Нефтяника» не нашлось сменных брюк. Но нельзя исключать и того, что хоккеисты очень суеверные, и именно эти джинсы Анисимов надел для фарта.
Какой гардероб подберет главный тренер альметьевской команды для финальной серии плей-офф остается загадкой.