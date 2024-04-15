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Updated Сегодня, 07:59

Тренер хоккейной команды «Нефтяник» пришел на матч в джинсах

Тренер хоккейной команды «Нефтяник» пришел на матч в джинсах

15 апреля 2024, 07:57
Фото: ФК «Рубин»
В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» 14 марта завершился решающий, седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Нефтяник» из Альметьевска со счетом 3:2 обыграл тюменский «Рубин». Примечательно, что тренер команды-победителя нарушил дресс-код и пришел в джинсах.

Прошедший матч определил победителя, который вышел в финал Кубка Петрова. Напряженная игра запомнится не только победой альметьевского «Нефтяника», но и нарушением дресс-кода со стороны главного тренера команды Артема Анисимова. Он прибыл на решающую игру полуфинальной серии в джинсах, что не допускается по регламенту соревнований. Согласно правилам, руководители клуба и тренеры должны быть одеты в костюмы единого образца, предусматривающие пиджак, брюки, рубашку и галстук. Однако наставник «Нефтяника» счел возможным изменить правила.

Подобное поведение может быть расценено как проявление неуважения к сопернику: даже на игры регулярного чемпионата тренеры соблюдают правила дресс-кода. Вероятно, лига применит к Анисимову штрафные санкции. Впрочем, можно допустить, что причиной столь странного обмундирования стал форс-мажор (например, брюки были порваны), а на выездном матче у наставника «Нефтяника» не нашлось сменных брюк. Но нельзя исключать и того, что хоккеисты очень суеверные, и именно эти джинсы Анисимов надел для фарта.

Какой гардероб подберет главный тренер альметьевской команды для финальной серии плей-офф остается загадкой.

#Анастасия Имамахметова#Тюмень#Хоккей#Дворец спорта#Рубин#Стадион#Плей-офф#Тренеры#Матч#Правила
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