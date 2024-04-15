101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

Розыгрыш среди участников пройдет 22 мая в режиме онлайн-трансляции в официальной группе АО «УСТЭК» ВКонтакте https://vk.com/ao_ustek и на сайте https://ao-ustek.ru с помощью генератора случайных чисел, после чего будут официально объявлены победители. Информация о точном времени проведения розыгрыша будет сообщена дополнительно. Подписывайтесь на https://vk.com/ao_ustek и следите за новостями. С подробностями акции можно ознакомиться в Правилах проведения акции «Весенняя акция УСТЭК».