nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

#Первыйвсибири: тюменский водоканал объявляет фотоконкурс

#Первыйвсибири: тюменский водоканал объявляет фотоконкурс

9 апреля 2024, 06:43
Фото: «Росводоканал Тюмень»
В честь 160-летия первого в Сибири водопровода «Росводоканал Тюмень» объявляет фотоконкурс. Принять участие в конкурсе могут как профессионалы, так и любители.

Чтобы стать участником творческого состязания нужно разместить на своей странице во ВКонтакте фотоизображения сотрудников водоканала или техники вне зависимости от того, когда были сделаны кадры ­— в прошлом и настоящем. Размещенные фото должны быть отмечены хэштегом #первыйвсибири.

160 лет водопровод, а значит и водоканал, является неотъемлемой частью жизни города. На протяжении всей истории развития водопроводного хозяйства специалисты самоотверженно выполняют поставленные перед ними задачи. Уверена, что мои коллеги не раз попадали в кадр фотографов-профессионалов и любителей, — отметила руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.

Итоги фотоконкурса будут подведены 20 мая. Участники, набравшие наибольшее число лайков, получат памятные призы. Лучшие работы, по мнению жюри, будут представлены на выставке, посвященной 160-летию тюменского водопровода, их авторы также отметят памятными подарками.

Первый в Сибири водопровод был запущен в городе Тюмени 19 июля 1864 года. Инициатор его постройки — городской голова Иван Подаруев.

#Тюмень#Тюменская область#Конкурсы#Росводоканал#Техника#Водопровод#Фотография#Призы#Фотографии
Виноват Казахстан: какие последствия принесут паводки в Тюменской области?
Сегодня, 07:35
Объявлена эвакуация! Как подготовиться к паводку и спасти имущество?
Сегодня, 09:09
Власти опубликовали список тюменских деревень, которым грозит паводок
Сегодня, 07:14
Май 2024: сколько тюменцы будут отдыхать на праздники?
Сегодня, 07:58
Владельцы китайских автомобилей в Тюмени выстраиваются в очередь на ремонт
Сегодня, 04:29
Житель тюменского села погиб в армии
Сегодня, 03:38
"