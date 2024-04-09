Первыйвсибири: тюменский водоканал объявляет фотоконкурс

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:45
Чтобы стать участником творческого состязания нужно разместить на своей странице во ВКонтакте фотоизображения сотрудников водоканала или техники вне зависимости от того, когда были сделаны кадры — в прошлом и настоящем. Размещенные фото должны быть отмечены хэштегом #первыйвсибири.
160 лет водопровод, а значит и водоканал, является неотъемлемой частью жизни города. На протяжении всей истории развития водопроводного хозяйства специалисты самоотверженно выполняют поставленные перед ними задачи. Уверена, что мои коллеги не раз попадали в кадр фотографов-профессионалов и любителей, — отметила руководитель пресс-службы «Росводоканал Тюмень» Ирина Айданова.
Итоги фотоконкурса будут подведены 20 мая. Участники, набравшие наибольшее число лайков, получат памятные призы. Лучшие работы, по мнению жюри, будут представлены на выставке, посвященной 160-летию тюменского водопровода, их авторы также отметят памятными подарками.
Первый в Сибири водопровод был запущен в городе Тюмени 19 июля 1864 года. Инициатор его постройки — городской голова Иван Подаруев.