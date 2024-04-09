Первыйвсибири: тюменский водоканал объявляет фотоконкурс

Чтобы стать участником творческого состязания нужно разместить на своей странице во ВКонтакте фотоизображения сотрудников водоканала или техники вне зависимости от того, когда были сделаны кадры ­— в прошлом и настоящем. Размещенные фото должны быть отмечены хэштегом #первыйвсибири.