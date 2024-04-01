Это не шутки: в Тюмени на берегу Туры можно купить квартиру со скидкой 1,9 млн

Почти девятьсот тысяч рублей получится сэкономить на покупке студии в доме «Монте-Карло»: отличный вариант для студентов и пар, у которых это первое жилье. При входе есть гардеробная, где можно разместить все вещи, а в комнате предусмотреть место и для работы, и для отдыха.