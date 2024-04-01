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Posted Сегодня, 10:46

Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Это не шутки: в Тюмени на берегу Туры можно купить квартиру со скидкой 1,9 млн

Это не шутки: в Тюмени на берегу Туры можно купить квартиру со скидкой 1,9 млн

1 апреля 2024, 10:46
Фото: «Страна Девелопмент»
Реклама. ООО СЗ «К2» . erid: LjN8KUqj2
Первого апреля — никому не верю. С самого утра близкие, коллеги и прохожие пытаются над вами подшутить? Не огорчайтесь, лучше посмотрите на их реакцию, когда будете хвастаться новенькой квартирой прямо на берегу Туры. Застройщик «Страна Девелопмент» предлагает невероятные скидки на покупку жилья.

Почти два миллиона рублей можно сэкономить, если сейчас оформить евро-двухкомнатную квартиру в ЖК «Европейский берег 2.0». Такая планировка подойдет для пары или молодой семьи. Есть кухня-гостиная, где семья может вместе проводить время, мастер-спальня — для родителей с собственной гардеробной и ванной, и детская или кабинет с балконом.

Фото: «Страна Девелопмент»

При покупке трешки с видом на набережную «Страна Девелопмент» сделает скидку 1 миллион 250 тысяч рублей.

Фото: «Страна Девелопмент»

Минус 1 миллион рублей от первоначальной цены получит клиент, который купит двухкомнатную квартиру с балконом, вместительной ванной и зоной под гардероб в прихожей.

Фото: «Страна Девелопмент»

Почти девятьсот тысяч рублей получится сэкономить на покупке студии в доме «Монте-Карло»: отличный вариант для студентов и пар, у которых это первое жилье. При входе есть гардеробная, где можно разместить все вещи, а в комнате предусмотреть место и для работы, и для отдыха.

Фото: «Страна Девелопмент»

В ЖК «Европейский берег 2.0» первый дом будет сдан уже летом 2025 года. Весь проект состоит из 10 домов с собственными закрытыми дворами, большим пешеходным бульваром и набережной.

Фото: «Страна Девелопмент»

На территории жилого комплекса предусмотрены два детских сада, еще один — встроенный, и одна новая школа.

Фото: «Страна Девелопмент»

Полный перечень квартир с выгодными скидками в ЖК «Европейский берег 2.0» можно найти на сайте застройщика strana.com.

Застройщик — ООО СЗ «К2». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.

#Общество#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Школа#Детский сад#Застройщики#Студия#Набережная#Покупка квартир#Балкон#Продажа недвижимости#Пешеходный бульвар#Анастасия Имамахметова#ГК Страна Девелопмент
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