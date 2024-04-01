Это не шутки: в Тюмени на берегу Туры можно купить квартиру со скидкой 1,9 млн

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Почти два миллиона рублей можно сэкономить, если сейчас оформить евро-двухкомнатную квартиру в ЖК «Европейский берег 2.0». Такая планировка подойдет для пары или молодой семьи. Есть кухня-гостиная, где семья может вместе проводить время, мастер-спальня — для родителей с собственной гардеробной и ванной, и детская или кабинет с балконом.
При покупке трешки с видом на набережную «Страна Девелопмент» сделает скидку 1 миллион 250 тысяч рублей.
Минус 1 миллион рублей от первоначальной цены получит клиент, который купит двухкомнатную квартиру с балконом, вместительной ванной и зоной под гардероб в прихожей.
Почти девятьсот тысяч рублей получится сэкономить на покупке студии в доме «Монте-Карло»: отличный вариант для студентов и пар, у которых это первое жилье. При входе есть гардеробная, где можно разместить все вещи, а в комнате предусмотреть место и для работы, и для отдыха.
В ЖК «Европейский берег 2.0» первый дом будет сдан уже летом 2025 года. Весь проект состоит из 10 домов с собственными закрытыми дворами, большим пешеходным бульваром и набережной.
На территории жилого комплекса предусмотрены два детских сада, еще один — встроенный, и одна новая школа.
Полный перечень квартир с выгодными скидками в ЖК «Европейский берег 2.0» можно найти на сайте застройщика strana.com.
Застройщик — ООО СЗ «К2». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф.