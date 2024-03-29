Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Как подчеркнул мэр, после завершения всех запланированных работ зона отдыха станет еще более комфортной для времяпрепровождения как жителей Сочи, так и гостей курорта.
В общей сложности, как подчеркнул мэр Алексей Копайгородский, в Хостинском районе Сочи ведется подготовка к сезону нескольких десятков территорий для отдыха. На проведение работ по благоустройству планируется в виде инвестиций направить сумму в 300 млн рублей.
Проекты благоустройства зон отдыха в Сочи уже разработаны и представлены авторами — мэр Алексей Копайгородский ознакомился с ними в рамках совещания. Все проекты предусматривают акцент на безопасности и комфорте отдыхающих. На каждом пляже будут нести дежурство медики, спасатели, а также сотрудники ЧОП. Также, как рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский, в целях обеспечения безопасности будут установлены камеры видеонаблюдения.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский напомнил, что 2024 год объявлен Президентом РФ Владимиром Путиным Годом семьи, и поэтому на этапах согласования всех проектов внимание было уделено организации пространств для детского отдыха. К началу летнего сезона в Сочи, как пообещал мэр, будут открыты новые площадки, кинотеатры под открытым небом, современные игровые комплексы.
Мэр Алексей Копайгородский подчеркнул, что первые пляжи должны открыться во всех районах Сочи уже в период майских праздников. Есть все основания полагать, что сроки будут соблюдены, поскольку Алексей Копайгородский уже успел зарекомендовать себя как человек слова и завоевать доверие горожан. О заслугах мэра Сочи и о результатах его работы можно узнать в этом материале.