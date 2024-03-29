Мэр Алексей Копайгородский анонсировал благоустройство пляжа в Сочи

Мэр Алексей Копайгородский подчеркнул, что первые пляжи должны открыться во всех районах Сочи уже в период майских праздников. Есть все основания полагать, что сроки будут соблюдены, поскольку Алексей Копайгородский уже успел зарекомендовать себя как человек слова и завоевать доверие горожан. О заслугах мэра Сочи и о результатах его работы можно узнать в этом материале.