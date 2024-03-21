101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
Стать участником акции очень просто, достаточно выполнить несколько условий:
Выполнив эти условия, потребитель автоматически становится участником акции. По всем участникам акции будет подготовлен реестр единых лицевых счетов, формирование которого происходит в автоматизированном программном комплексе.
«Мы впервые проводим такую акцию и надеемся, что она станет доброй традицией нашей компании. Мы хотим, чтобы каждый наш потребитель встретил весну легко, без груза накопленных долгов и даем возможность всем принять участие в розыгрыше. Победители акции получат 100 денежных призов в виде зачисления на лицевые счета номиналом от 1000 до 2000 рублей по услуге „Центральное отопление“, тем самым смогут сэкономить на очередном коммунальном платеже. Одному счастливчику достанется главный приз — смартфон», — отметила директор по сбытовой деятельности Екатерина Веретенникова.
Розыгрыш среди участников пройдет 22 мая в режиме онлайн-трансляции в официальной группе АО «УСТЭК» В Контакте https://vk.com/ao_ustek и на сайте https://ao-ustek.ru с помощью генератора случайных чисел, после чего будут официально объявлены победители. Информация о точном времени проведения розыгрыша будет сообщена дополнительно. Подписывайтесь на https://vk.com/ao_ustek и следите за новостями. С подробностями акции можно ознакомиться в Правилах проведения акции «Весенняя акция УСТЭК».
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