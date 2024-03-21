101 приз будет разыгран среди участников акции УСТЭК для потребителей

«Мы впервые проводим такую акцию и надеемся, что она станет доброй традицией нашей компании. Мы хотим, чтобы каждый наш потребитель встретил весну легко, без груза накопленных долгов и даем возможность всем принять участие в розыгрыше. Победители акции получат 100 денежных призов в виде зачисления на лицевые счета номиналом от 1000 до 2000 рублей по услуге „Центральное отопление“, тем самым смогут сэкономить на очередном коммунальном платеже. Одному счастливчику достанется главный приз — смартфон», — отметила директор по сбытовой деятельности Екатерина Веретенникова.