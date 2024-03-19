История ополченца: докфильм «Шиба» посмотрели сотни зрителей по всей стране

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
Документальный фильм «Шиба» был создан командой донецких журналистов при поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ) и медиахолдинга 1MI.
Главный герой фильма — уроженец Донецка Владислав Шинкарь в 2014 г. в составе батальона «Восток» принимал участие в боевых действиях на Донбассе, но в результате тяжелого ранения в одном из боев потерял обе ноги.
Это событие в корне изменило жизнь Владислава, но не сломило его. После долгой реабилитации ополченец решил продолжить сражаться за Донбасс, но уже в большом спорте. Он стал членом паралимпийской сборной России по фехтованию. Но его самые близкие, по-прежнему знают его по позывному «Шиба».
Презентация фильма состоялась на онлайн-площадках популярных интернет-СМИ в 20 регионах России, на открытых показах для зрителей в кинотеатрах Ростова-на-Дону и ДНР, а также на площадке кинокомпании «Ленфильм» в Санкт-Петербурге. Посмотреть фильм «Шиба» вы можете прямо сейчас.