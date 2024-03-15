Депутаты вместе с тюменцами голосуют на выборах президента России

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
Успела проголосовать на выборах Президента России до начала рабочего дня. Отрадно, что со мной на избирательном участке ранним утром было много тюменцев. Настроение — позитивное, настрой — со всей ответственностью обдуманно принять судьбоносное решение для будущего России. Друзья, приходите на избирательные участки! Каждый ваш голос очень важен! — обратилась к тюменцам председатель городской Думы Светлана Иванова.
В выборах могут участвовать свыше 596 тысяч жителей Тюмени.
Приятно было видеть, как много тюменцев проявляют свою гражданскую активность, приходят с детьми, родителями, коллегами. Мы живем в одном городе, в одной большой семье. Вместе формируем наше будущее, стремимся к благополучию родной страны, поэтому каждое мнение важно, каждый голос имеет значение! — отметил лидер фракции «Единая Россия» Дмитрий Осипов.
Руководитель фракции КПРФ Сергей Пыхалов подчеркнул, что тюменцы всегда отличались высокой социальной активностью, стремлением сделать любимый город и всю страну лучше.
Выборы президента — это реальный инструмент, с помощью которого граждане России могут выразить свое мнение, определить будущее нашей страны. Считаю гражданским долгом каждого принять участие в голосовании, — сказал Сергей Анатольевич.
Жители поделились с Русланом Сабировым, что выборы Президента для них — важный этап в развитии страны, пропустить или проигнорировать который нельзя.
Выборы проходят в спокойной и доброжелательной атмосфере, люди приходят на избирательный участок в хорошем настроении. Призываю всех сделать свободный, осознанный и ответственный выбор, отдать голос за достойного кандидата в Президенты Российской Федерации, — прокомментировал лидер фракции ЛДПР Руслан Сабиров.
Тюменцы приходят на выборы вместе со своими родными и близкими.
Сегодня в девять утра проголосовал вместе со своей семьей. Считаю эти выборы важнейшими за последние 30 лет истории нашей страны. Призываю всех исполнить свой гражданский долг и прийти на избирательный участок, — поделился лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Морев.
На избирательных участках тюменцы с помощью волонтеров могут не только проголосовать, но и выбрать дизайн-проекты территорий, которые благоустроят в городе в 2025 году.