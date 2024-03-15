Аренда загородных домов подорожала до 42 тысяч рублей в Тюмени

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 06:14
Updated Сегодня, 06:14
По информации экспертов, цены выросли практически во всех регионах России. При этом наибольший рост арендных ставок был зафиксирован в Курганской области — на 102,2%, в Бурятии — на 98,3%, в Кировской области — на 95,1%, в Томской области — на 94,7%, в Архангельской — на 93,5%.
Снизились цены на съемные дома в Мордовии (–14,1%), Приморском крае (–12,2%), Мурманской (–10,7%), Вологодской (–9,8%), Кемеровской (–7,8%) областях. В среднем с марта 2022 года стоимость аренды частного дома в целом по России увеличилась на 21,6%.
По словам генерального директора федерального портала «Мир Квартир» Павла Луценко, преимущественно арендодатели подняли цена на свои дома.
«Данный процесс шел в русле общего подорожания аренды жилья — съемные квартиры также увеличились в цене. Когда растет стоимость недвижимости и ипотека становится все менее доступной, на аренду вырастает спрос. И как следствие цены», — пояснил Павел Луценко.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спрос на услугу строительства домов под ключ за последний год увеличился на 71%. В два раза возрос спрос на услуги строительных бригад.