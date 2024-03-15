Аренда загородных домов подорожала до 42 тысяч рублей в Тюмени

По информации экспертов, цены выросли практически во всех регионах России. При этом наибольший рост арендных ставок был зафиксирован в Курганской области — на 102,2%, в Бурятии — на 98,3%, в Кировской области — на 95,1%, в Томской области — на 94,7%, в Архангельской — на 93,5%.