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Аренда коттеджей в Тюмени подорожала почти до 42 тысяч рублей

Аренда загородных домов подорожала до 42 тысяч рублей в Тюмени

15 марта 2024, 06:12
Фото: 1MI

Аренда коттеджей в Тюмени подорожала почти до 42 тысяч рублей

В Тюменской области за последний год стоимость аренды загородных домов выросла на 2,5%. Ценник достиг 41,8 тысячи рублей за месяц проживания. Такие данные озвучили аналитики портала «Мир Квартир».

По информации экспертов, цены выросли практически во всех регионах России. При этом наибольший рост арендных ставок был зафиксирован в Курганской области — на 102,2%, в Бурятии — на 98,3%, в Кировской области — на 95,1%, в Томской области — на 94,7%, в Архангельской — на 93,5%.

Снизились цены на съемные дома в Мордовии (–14,1%), Приморском крае (–12,2%), Мурманской (–10,7%), Вологодской (–9,8%), Кемеровской (–7,8%) областях. В среднем с марта 2022 года стоимость аренды частного дома в целом по России увеличилась на 21,6%.

По словам генерального директора федерального портала «Мир Квартир» Павла Луценко, преимущественно арендодатели подняли цена на свои дома.

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«Данный процесс шел в русле общего подорожания аренды жилья — съемные квартиры также увеличились в цене. Когда растет стоимость недвижимости и ипотека становится все менее доступной, на аренду вырастает спрос. И как следствие цены», — пояснил Павел Луценко.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени спрос на услугу строительства домов под ключ за последний год увеличился на 71%. В два раза возрос спрос на услуги строительных бригад.

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